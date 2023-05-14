影／畫面超哭！ 清境農場母親節揭「羔羊跪乳」真相

今天是母親節，不少民眾都會帶媽媽出門吃大餐或送上鮮花、禮物等慰勞母親，清境農場今天也分享相關貼文，但是指出為人津津樂道的「羔羊跪乳」，不是真孝親，「只是小羊太大隻，為了喝奶不擇手段而已」，真相超哭，令網友崩潰留言。

行政院退輔會清境農場是國內知名避暑勝地，場區飼養綿羊和馬匹，可觀看寓教於樂的「綿羊秀」、「馬術秀」，還能在青青草原與羊群近距離互動，受到大小朋友喜愛；場方也經常在臉書粉絲專頁上分享活動資訊，以及牧羊時的冷知識。

而在母親節這天，清境農場臉書粉絲專頁也分享相關貼文，但貼文內容卻讓羊媽媽心碎，因為貼文中指出，「鴉有反哺之義，羔有跪乳之情」，常被用來宣傳感恩和孝親，但真正的羔羊跪乳不是在感恩媽媽，只是小羊太大隻，並貼出照片佐證。

清境農場臉書粉絲專頁貼文說明，有別於單胃動物，羊因為有4個胃，為了完整吸收乳汁的免疫球蛋白，小羊在喝奶時會抬頭吸奶，以便乳汁不需經過第1、2、3的胃，直接進入第4個胃消化，免疫球蛋白才不會在前面的胃中被微生物分解。

倘若乳汁進到第1、2、3的胃中，免疫球蛋白被微生物分解，變成普通胺基酸，營養將會大打折扣，所以小羊會因為體型大小影響喝奶姿勢，因此真正的羔羊跪乳其實不是在感恩媽媽給牠奶喝，只是小羊太大隻，為了喝奶才會不擇手段而已。