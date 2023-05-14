南投埔里祈安三獻清醮年底登場 這3天全鎮吃素

南投埔里每12年辦1次清醮法會，至今逾120年歷史，祭儀期間得全鎮吃素，外地人也入境隨俗，而法會後的第3年舉行祈安三獻祭典才算圓滿。今年底適逢三獻清醮祭典，同樣要茹素，地方提前公布時程，公所將配合宗教盛事推出活動。

埔里鎮公所指出，當地自清末庚子年（1900年）至今每12年1大醮，循傳統全鎮茹素7天、家戶繳「丁口錢」，因居民及店家參與度極高，幾乎成了全鎮運動，外地人也入境隨俗，發展出獨特的建醮文化，2022年公告列入南投縣文化資產。

其中，2020年的清醮法會適逢120年，除循傳統興設總壇及醮壇，公所更結合地方創生推出「埔里醮好‧一同去醮遊」宮廟旅遊、開發紀念文創品及抽獎等，活動盛大及全鎮同心茹素、醮儀後開葷引爆買肉潮等引發關注，也屢登媒體版面。

事隔3年，今年底將舉行農曆癸卯年祈安三獻清醮，醮務單位「恒吉宮媽祖廟」表示，清醮法會並非當年度辦完就結束，須在相隔3年的農曆卯年再辦三獻祭典圓醮，祭儀才算圓滿，此次三獻清醮已選定於於12月16日子時至18日子時。

而因今年底的三獻清醮祭典，醮區同樣涵蓋埔里鎮全境33里及仁愛鄉大同、南豐2村，參與人數估達10萬人，活動3天除了普度祭祀，同樣須配合齋戒茹素、封山禁水，為讓居民、店家及相關單位及早準備因應，廟方為此提早公布時程。