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文資保存牛步 台中陽明大樓旁宿舍長年搭帆布 議員：還以為辦喪事

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市陽明大樓前的宿舍群，長年蓋著帆布，但蚊蟲蛇鼠橫行，讓居民很困擾。圖／張瀞分提供
台中市陽明大樓前的宿舍群，長年蓋著帆布，但蚊蟲蛇鼠橫行，讓居民很困擾。圖／張瀞分提供

文資保存法修法，處分公有地須經過評估。台中市議員張瀞分指出，審查牛步化，例如豐原陽明大樓旁宿舍群年久失修，引來蚊蟲蛇鼠橫行，引起民怨，「長期搭帆布，不曉得的人還以為當地辦喪事。」

2016年文化資產保存法修法後，50年以上的公有建物可能被指定登錄為歷史建築、或紀念建築的潛力，規定處分前都須先由主管機關進行文化資產價值評估。

張瀞分指出，這項規定常讓地方基層很頭痛。部分閒置已久的市有房屋及土地卡在文化資產價值評估的規定，遲遲無法有效活化利用。

張瀞分說，豐原區龍宮段的宿舍群就因為涉及文資法的規定，必須送文化資產價值評估；市府陽明大樓旁，也有一片舊宿舍群，長年被搭帆布蓋著，裡面的房屋腐朽崩壞，蛇鼠橫行，嚴重影響附近居住安全且影響環境市容。

文化局長陳佳君表示，針對龍宮段宿舍群，文化局已和財政局聯繫，會加速評估，另陽明大樓旁的宿舍群產權是國有財產署所有，因年久失修，正進行緊急加固作業。

豐原林務局宿舍群位在陽明大樓旁，是市定古蹟及歷史建築，按照文化資產保存法規定管理維護機關是農委會林務局，文化部2018年提供市府修繕規劃設計經費1300萬元。

豐原林務局宿舍群荒廢已久、現有建築破舊不堪，經評估修繕經費尚需1.3億元，市府期農委會或文化部協助早日修繕，讓宿舍群風華再現。市府表示也會配合林務局與在地民意討論未來發展及活化方向。

台中市陽明大樓前的宿舍群，長年蓋著帆布，議員表示還有人以為在辦喪事，讓居民很困擾。圖／張瀞分提供
台中市陽明大樓前的宿舍群，長年蓋著帆布，議員表示還有人以為在辦喪事，讓居民很困擾。圖／張瀞分提供

文化資產 宿舍 歷史建築

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