中市查獲3款嬰幼兒保濕品違規 醫師：少添加、不黏膩

嬰幼兒保濕產品常年熱銷，網購品項更是琳瑯滿目，台中市政府法制局消保官指出，去年曾發生家長團購群組推薦可供幼童使用的皮膚保溼產品，導致嬰兒性早熟。消保官網購相關產品，檢驗雌激素及塑化劑結果均未檢出，但有3款標示不符規定，均已移請相關主管機關查處。

法制局長李善植指出，特別針對網路推薦給嬰幼兒使用的護膚產品辦理抽樣檢驗，除查核產品的包裝標示外，並委請專業檢驗機構就雌激素及塑化劑這類會引發性早熟的物質行檢測。

法制局指出，在化妝品標示方面，3款未標示批號或原產地，已由市府食品藥物安全處移請當地主管機關，限期改正；另均未檢出雌激素及塑化劑。樂見業者重視商品成分。

從網購平台可發現，嬰幼兒的保濕與護膚產品，從臉部面箱、修護乳到身體乳液，應有盡有。皮膚科醫師陳昱文提醒，挑錯嬰幼兒乳液易造成皮膚過敏，形成接觸性皮膚炎。孩子出現蘋果臉時，可能是皮膚發炎或乾燥，可以補充些乳液，選擇成分單純、無過多添加物的乳液、選擇吸收力佳不易悶黏。