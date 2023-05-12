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南投車埕百年榕樹罹病遭砍 原址打造休憩平台

中央社／ 南投12日電

日管處車埕遊憩區1棵百年大榕樹，因罹患「樹癌」褐根病，專家花8個月時間注射藥劑搶救，但老樹仍宣告不治；日管處今天指出，已砍除老榕樹，原址將打造成為休憩平台。

根據日月潭國家風景區管理處官方網站資料，車埕車站是集集支線的起迄站，周邊有鐵路倉庫及職員宿舍，日管處整修倉庫及宿舍，復原當時火車站長及員工宿舍生活場景，成為車埕遊憩區，而遊憩區內有1棵百年大榕樹，不少遊客來到遊憩區時，都在樹下休息。

日管處副處長廖錫標接受中央社記者電訪時說，大榕樹罹患被稱為樹癌的褐根病，日管處委請農委會特有生物研究保育中心的專家醫治，歷經8個月搶救，老樹仍因內部腐朽，宣告不治。

日管處指出，專家曾幫榕樹注射好幾次藥劑，不過狀況仍無起色，經過和專家、地方人士研商後，決定在今年3月砍除榕樹，考量到樹穴仍可能會有褐根病細菌，因此不會再種下新植株，日後現址會設置休憩平台，向民眾介紹遊憩區曾有百年老榕樹，讓遊客認識老樹往日風采。

宿舍 火車站 集集

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