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小石虎慘遭浪浪攻擊致死 阿虎團隊難過：我們盡力了！

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供
南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供

南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理，獸醫稍微撥開小石虎頸部傷口大量血流出，認應傷到頸靜脈，且傷口符合遭動物攻擊，讓這隻840克重的公石虎，在極短的時間走向了死亡，來不及長大。

阿虎團隊表示，昨晚約六點半，南投縣府人員接獲民眾通報在南投市發現小石虎，等待救援，縣府人員立即前往處理，在19時21分接獲縣府人員告知已完成救援，但個體似已無呼吸，阿虎團隊很難想像由民眾傳來很健康的小石虎照片，個體怎會突然沒了呼吸？

晚間接近8點，阿虎團隊和獸醫在野生動物急救站等到個體送來，發現真的已經死亡，且頸部有一明顯傷口；詢問後才知道，縣府人員前往救援時，小石虎仍有活動能力且移動一小段距離，緊接有一遊蕩貓靠近小石虎後，小石虎就一動也不動了，但由於天色已黑視線不佳，縣府人員無法清楚判斷當下發生情形。

阿虎團隊表示，這是今年度的第3隻失親小石虎的通報，相較於前2隻，這隻小石虎是健康狀況最良好的，但無從得知這隻小石虎失親的原因為何？媽媽是否還安在？並調，這樣的案例出現，都是對團隊發出的一個警訊，石虎的威脅是否能一一解除，需要大家的共同努力。

阿虎團隊統計2019年迄今，死於犬殺的石虎計有19件，其中有5隻為研究人員的追蹤個體，由於最新公布台灣有18萬遊蕩犬，但遊蕩貓難以估計，雖犬殺不如路殺案例因為都在路上或路邊容易被偵測，但可以推斷遊蕩犬貓造成石虎的死傷狀況可能嚴重低估，且疾病的傳播更可能讓石虎的處境雪上加霜。

南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供
南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供
南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供
南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供
南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供
南投市發現失親小石虎，昨天疑遭動物攻擊後，經送往動物急救站處理後，在極短的時間走向了死亡。圖／阿虎團隊提供

石虎 團隊 南投

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