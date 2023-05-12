五月天彰化無處不飛花 賞花攻略看過來

五月天，有「花的故鄉」美譽的彰化，無處不飛花！從彰化花壇虎山巖金針花海、田尾及埔心藍花楹、八卦山的鳳凰花，到東螺溪北岸，二林的阿勃勒花，彰化縣政府蒐集這些美不勝收的賞花景點與秘境，縣長王惠美邀請大家前往探訪。

彰化縣目前最火熱的賞花景點，莫過於花壇虎山巖的金針花海，金針花又有「母親花」之稱，3萬棵金針花在母親節前夕大爆發，滿山金黃美極了，中部民眾賞金針花不必遠赴花、東，可以就近前來賞花。不過，縣政府呼籲民眾，千萬不要任意踩踏，並依警方規定交管路線，以免塞在車陣。

五月母親節應景的花種，還有康乃馨，彰化縣田尾鄉公路花園更是全台最大產區，如花毯般鋪陳，夢幻漸層粉色，絕美好拍；花壇鄉 「茉莉花壇夢想館」，也是另一個IG打卡熱點

此外，仙氣爆棚的浪漫藍紫色「藍花楹」，在埔心藍花楹公園、田尾公路花園(怡心園停車場) 及彰化 139縣道與台74交叉口，均是賞花秘境，花期預計在5月中，盛開時紫色喇叭狀的花瓣隨風飄落，讓地面猶如紫色花毯般迷人。

5、6月正值鳳凰花開的畢業季，彰化縣鳳凰花主要在八卦山天空步道樹冠層及銀橋飛瀑等地，賞花同時可在天空步道漫步山林，欣賞山林勃勃生機及高空視野。賞完花，可來卦山村美學生活聚落探訪職人手作，以及鐵道迷的最愛國定古蹟扇形車庫，品賞彰化知名美食肉圓、爌肉飯。

有黃金雨之稱的「阿勃勒」也來爭豔，在東螺溪北岸、二林有阿勃勒花道，滿樹成串的金黃色風鈴高掛，花瓣飄落，行走於樹下猶如沐浴在黃金雨般夢幻，賞完花，到慈恩休閒農場可DIY農特產小點心，去溪湖糖廠吃冰，搭乘小火車欣賞田野風光。

彰化縣政府表示，彰化是花的故鄉，一年四季花期不間斷，更多最新花況及旅遊活動就在「彰化旅遊資訊網」或「愛玩彰化」臉書粉絲專頁及IG即時更新推薦。