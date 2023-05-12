中市北屯區人口將破30萬人 公共化幼幼班僅3班 缺很大

台中市北屯區是全市人口最多的行政區，將突破30萬人大關。民進黨議員謝家宜昨天質詢，北屯區人口多，但是公共化幼幼班僅3班，量能嚴重不足，要求加快增設。教育局長蔣偉民表示，教育局積極增設幼幼班，列為重點政策，112學年度全市規畫增設20班，至2026年預計增設幼幼班超過200班。

台中是全台人口第二大都，尤其北屯區移入人口多。議員表示，北屯區2歲至3歲幼兒超過5000人，但是北屯公共化幼幼班僅有3班，共招收48人，不到1%幼兒可進入公共化幼幼班。

謝家宜批評，盧秀燕市長執政下，3年來只給北屯增加3班公共化幼幼班，其中1班還是前市長林佳龍規畫，盧秀燕以前是北屯區立委，「本命區」只規畫2班、共16個名額，實在太少了。

議員表示，北屯人口最多都如此，更何況其他區域？台中市公共化幼幼班量能嚴重不足，市府增設速度緩慢，她經常接獲陳情，公立幼幼班收費便宜，對家長幫助很大，但看得到卻享受不到，有急迫增設需求。

台中市教育局表示，2018年以前，台中市公共化幼兒園的2歲幼幼班只有6班、招收72人，目前111學年度公共化2歲幼幼班已達85班，核定收托1285人，市府努力增設。

蔣偉民說，未來公幼部分，除新設幼兒園增加幼幼班配置，3至5歲混齡班招生不足者，將視可行性轉型為幼幼班，透過宣導鼓勵私幼增設幼幼班，以公私協力方式每年至少增加50班，預計4年可增加200班以上，以滿足需求。