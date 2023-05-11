彰化十大民宅光雕秀初登場 「赴靖走走」農村遊程等你來

母親節來臨，很多民眾還沒想到送什麼禮物最好。農委會水土保持局南投分局和彰化縣永靖鄉共好協會，本周和下周的周休二日推出「赴靖走走」兩個農村體驗遊程，不只品嘗在地美食、欣賞電照菊花田，還可沉浸永靖鄉農村生活場景。

水保局南投分局和永靖共好協會推廣永靖的農村區域亮點，並結合地方創生、食農教育、人文傳承等鄉鎮永續發展的相關主題，本（5）月13、14日「赴靖走走─水果苗與他們的產地」先登場，每天一梯次，以水果苗為旅遊核心，認識台灣第一條私人建街、騎電動腳踏車前遊苗圃園及花田，到永靖公學校宿舍賞花邊並品嘗在地美食，夜訪成美公堂和觀賞首度開放餘三館光雕秀。

20、21日「2023光雕耀古宅．赴靖有市集」，每天一梯次，遊程首次以台灣十大民宅竹的「餘三館歷史故事」為主題，回望日治時期的永靖市區沒電力，當地望族陳氏出資籌裝從員林到永靖的電力設施路線費用，臨近人家付費接到各自住宅，使得鄰近居民提早有電力使用，光雕光影將重現歷史現場，搭配精心設計的「赴靖有市集」與表演團隊。

水保局南投分局長陳榮俊表示，永靖共好協會與永靖24村和社區維繫合作，共好攜手協助公部門、民間企業資源導入，形成一股跨社區共好的共識和力量。永靖共好協會理事長陳雍讓說，永靖共好協會經業師專業建議以永靖最具特色的水果苗產業推動農村旅遊，確實讓永靖擁有與其他鄉鎮不同的產業亮點。