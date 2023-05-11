聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投國土分區惹怨 縣府：民眾權益優先

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣議會依照國土分區也是山坡地，議會要求縣府分區說明要確實執行，確實勘查分區，否則嚴重影響民眾權益。記者江良誠／攝影
南投縣議會依照國土分區也是山坡地，議會要求縣府分區說明要確實執行，確實勘查分區，否則嚴重影響民眾權益。記者江良誠／攝影

國土計畫法國土功能分區，南投縣9成以上面積是山地，不少農牧用地被畫為國保一、國保二土地，引起縣民反彈。南投縣議員不分藍綠昨天要求擴大諮詢會，分區要更合理。南投縣政府表示，國土功能分區爭議大，除了爭取中央因地制宜，甚至不排除暫緩施行，以縣民權益為優先。

縣議員王秋淑說，國土計畫法讓南投鄉親吃不下、睡不著，地政處在魚池、信義、水里、集集舉辦說明會，但鄉親知道不多。很多農地種植良好，卻被畫為林地，農民生計如何維持，地政處應協助農民解決問題。

縣議員宋懷琳說，之前分區套用過去資料，許多民眾都不清楚，過於便宜行事，以後如有爭議，是要通盤處理或是個案處理，南投縣9成以上是山坡地、水土保育區，未來如何發展。

地政處長唐仁梂說，諮詢說明會針對國保一土地，其他土地分區會透過其他方式宣導，盡量讓民眾瞭解國土計畫法和自身權益關係。

議長何勝豐質疑，國土分區分階段處理，地政處如果發現不對，應退回建設處重新辦理，現在只對國保一土地說明，其他分區土地怎麼辦？應該確實讓民眾瞭解自身權益，合情合理編定地目，南投縣全台山坡地面積最大，分區時間和經費應該更多，才能實際勘查。

南投縣府表示，縣長許淑華對國土計畫法很重視，也了解縣民疑慮，因此指示地政處辦理鄉鎮諮詢說明會，廣集民意轉達中央，並研議爭取中央同意，由地方因地制宜，若縣民對諮詢會仍有疑義，或覺得表達不夠充足，縣府不排除暫緩施行，保障民眾合法土地使用權益。

南投 國保 議員 許淑華 集集

延伸閱讀

南投電動自行車4千多輛 一半無牌趴趴走

微電車需掛牌才能上路 南投警方配合監理站加強取締

國土分區南投民怨沸騰 議員直批連縣議會都變山坡地

火葬場用60年舊設備 議員要求南投縣府設立新火葬場

相關新聞

中台灣電影中心閒置2年 民問何時開

台中市「中台灣電影中心」通過驗收已兩年，民進黨多位議員昨質詢時表示，新聞局花300萬元委外招商，卻閒置2年還無法啟用，讓...

南投國土分區惹怨 縣府：民眾權益優先

國土計畫法國土功能分區，南投縣9成以上面積是山地，不少農牧用地被畫為國保一、國保二土地，引起縣民反彈。南投縣議員不分藍綠...

防路樹遭亂剪 彰縣培訓認證人才

路樹常被修剪得不成樹形，甚至遭到砍頭，引來民眾詬病。彰化縣政府特別開了樹木修剪培訓班，未來修剪樹木必須取得證照，並將訂在...

南投火化設備老舊 議員促縣府設新火葬場

南投縣集集鎮慈德寺附設火葬場是彰、投兩縣唯一的火葬場，南投縣議員簡千翔昨天質詢，慈德寺火葬場興建於1961年，設備相當老...

中市振興經濟3部曲 盧秀燕：發30萬份「物調券」挺攤商

為刺激民眾消費，振興中市經濟發展，市長盧秀燕今宣布啟動「台中普發現金振興經濟」三部曲，其中，將發放30萬份「物調券」，民...

南投電動自行車4千多輛 一半無牌趴趴走

微型電動二輪車（電動自行車）上路至今已有半年，南投監理站統計南投縣已有2千輛辦理掛牌，但仍有一半微型電動二輪車無照行駛，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦