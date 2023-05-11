南投國土分區惹怨 縣府：民眾權益優先

國土計畫法國土功能分區，南投縣9成以上面積是山地，不少農牧用地被畫為國保一、國保二土地，引起縣民反彈。南投縣議員不分藍綠昨天要求擴大諮詢會，分區要更合理。南投縣政府表示，國土功能分區爭議大，除了爭取中央因地制宜，甚至不排除暫緩施行，以縣民權益為優先。

縣議員王秋淑說，國土計畫法讓南投鄉親吃不下、睡不著，地政處在魚池、信義、水里、集集舉辦說明會，但鄉親知道不多。很多農地種植良好，卻被畫為林地，農民生計如何維持，地政處應協助農民解決問題。

縣議員宋懷琳說，之前分區套用過去資料，許多民眾都不清楚，過於便宜行事，以後如有爭議，是要通盤處理或是個案處理，南投縣9成以上是山坡地、水土保育區，未來如何發展。

地政處長唐仁梂說，諮詢說明會針對國保一土地，其他土地分區會透過其他方式宣導，盡量讓民眾瞭解國土計畫法和自身權益關係。

議長何勝豐質疑，國土分區分階段處理，地政處如果發現不對，應退回建設處重新辦理，現在只對國保一土地說明，其他分區土地怎麼辦？應該確實讓民眾瞭解自身權益，合情合理編定地目，南投縣全台山坡地面積最大，分區時間和經費應該更多，才能實際勘查。

南投縣府表示，縣長許淑華對國土計畫法很重視，也了解縣民疑慮，因此指示地政處辦理鄉鎮諮詢說明會，廣集民意轉達中央，並研議爭取中央同意，由地方因地制宜，若縣民對諮詢會仍有疑義，或覺得表達不夠充足，縣府不排除暫緩施行，保障民眾合法土地使用權益。