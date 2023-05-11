南投火化設備老舊 議員促縣府設新火葬場

南投縣集集鎮慈德寺附設火葬場是彰、投兩縣唯一的火葬場，南投縣議員簡千翔昨天質詢，慈德寺火葬場興建於1961年，設備相當老舊，縣府應設立公立火葬場，才是縣民之福。民政處長林琦瑜表示，縣府會在取得縣民共識下，設立現代化火葬場，滿足殯葬需求。

慈德寺火葬場每年火化上萬具來自南投縣及彰化縣的遺體，去年因經營糾紛，業者發文預告歇業，引起恐慌，南投縣民政處介入後，不准業者因私人紛爭為由停業，影響公眾權益。

簡千翔說，慈德寺火葬場多次改建，已增至10個火葬爐，但設備已經超過60年，相當老舊，不符合現代殯葬需求，縣府應設置公立火葬場，以全新、無汙染的設施，等待遺體火化時，民眾還可休息、喝咖啡。

林琦瑜說，縣府一直在尋找適合設立火葬場的地點，興建現代化的殯葬設施，不像過去有空汙問題，甚至公園化，可拍攝婚紗。縣府會全力以赴，和地方居民達成共識，再確定設置地點。

議長何勝豐說，慈德寺火葬場設施老舊，設備應該納入管理，可以正常運作，減少汙染。新火葬場要設立，也要看縣長的魄力。

何勝豐說，彰化沒有火葬場，遺體火化卻運到南投處理，是否該停止外縣市遺體運到南投火化，只處理南投縣民遺體，或是南投縣民遺體火化優先處理為原則。