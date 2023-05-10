中市振興經濟3部曲 盧秀燕：發30萬份「物調券」挺攤商
為刺激民眾消費，振興中市經濟發展，市長盧秀燕今宣布啟動「台中普發現金振興經濟」三部曲，其中，將發放30萬份「物調券」，民眾可用100元現金，兌換200元物調券，於台中23處商圈、30處公有市場、夜市及17處攤販集中區。
盧秀燕今宣布「台中普發現金振興經濟」三部曲，包含將於25日上路的「台中消費5go力」、7月份登場的「台中鍋烤節」及9月登場的「台中購物節」。盧表示，相信振興經濟三部曲所帶來購物、餐飲、住宿優惠活動，將為台中經濟發展注入活水。
盧秀燕說，物調券將分兩階段發放，第一階段15萬份，發放時間為5月25日到26日，使用時間為5月25日到28日；第二階段發另外15萬份，時間為6月20日到21日，使用時間為6月20日到25日，發放地點在全台中包括天津商圈等23處商圈以及旱溪夜市、總站夜市、建國市場等30處公有市場、夜市以及17處攤販集中區。
建國市場自治會長蔡鈴欽認為，此次活動券的份量稍嫌不足，如果有辦法，建議多增加數量；經發局長張峯源指出，「物調券」發放以市場規模為基準，建國市場規模最大，一個月約可取得5千份，兩個月時間共有一萬份，會再視活動狀況，不排除滾動調整。
此外，中市府也結合其他局處，推出加碼購、加碼喫、加碼玩、加碼趣及加碼動等「台中消費5go力」加值活動，放大民眾6千元價值，在台中「買好買滿」。
盧秀燕指出，後續還會推出台中市新設的品牌經濟活動，預計在7、8月推「台中鍋烤節」，只要參加活動就有機會參加300個萬元鍋烤美食券；10、11月則有台中購物節接棒，振興台中市經濟發展。
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