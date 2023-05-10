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烏龍茶加甜椒蕃茄創造好滋味 學生創意調茶帶動茶市場

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，選手現場調製創意茶飲。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，選手現場調製創意茶飲。圖／大葉大學提供

農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，最後決賽由景文科大奪得冠軍，亞軍為僑泰高中拿下，學生將台灣茶加入台灣甜椒、蕃茄、鳳梨等在地水果，創造層次感十足的台灣茶風味，希望未來也能獲市場青睞。

「全國學生盃創意茶飲調製競賽」昨天在大葉大學舉行決賽，此次賽事共有全國16所學校、30支隊伍報名，初賽選出15支隊伍晉級決賽，由景文科大拿下冠軍，有1萬元獎金，僑泰高中為亞軍，季軍共4組為美和科大、仁愛高工、建國科大及華梵大學醒吾科大聯隊，5月27日茶業改良場120周年場慶也將舉辦頒獎典禮，邀請6組學生調製得獎飲品供民眾品嘗，並票選出最佳人氣王獎，得獎組可再獲得獎金2萬元。

茶改場場長蘇宗振表示，為了讓茶葉多元應用，吸引年輕人一起來喝茶，茶業改良場特別與大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程合作，舉辦「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，號召年輕學子發揮創意，選擇綠茶、紅茶、清香型烏龍茶其中一種台灣茶為基底，搭配台灣在地農產品，希望創造成台灣茶的獨特飲品，並與現在的消費市場連結，調配天然、健康、無負擔的特色飲品，為台灣茶開創不一樣的特色。

景文科大李錠臻、江億元的「生命之源」是冠軍飲品，使用冷泡法的清香型烏龍茶當基底，將甜椒與蕃茄萃取後加入茶，水果渣也能再利用，結合環保與健康的調製概念，獲得評審肯定。僑泰高中鍾佩珊、周楚薇的「四季予茶」，則運用金桔、芒果、鳳梨、柚子等四季不同的水果與烏龍茶搭配，並以龍眼蜜取代糖，讓烏龍茶更有層次感。

烘焙暨飲料調製學位學程主任鄭信男表示，大葉大學積極與產官學界合作，推廣台灣特色農特產，此次透過比賽舞台，讓學生可以發揮創意、實踐所學，為茶飲市場注入新能量，也可以讓更多年輕人認識台灣茶。

農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，最後決賽由景文科大奪得冠軍。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，最後決賽由景文科大奪得冠軍。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，最後決賽由景文科大奪得冠軍。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，最後決賽由景文科大奪得冠軍。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，最後決賽亞軍為僑泰高中拿下。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」，最後決賽亞軍為僑泰高中拿下。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」。圖／大葉大學提供
農委會茶業改良場委託大葉大學烘焙暨飲料調製學位學程辦理「全國學生盃創意茶飲調製競賽」。圖／大葉大學提供

大葉大學 醒吾科大 華梵大學

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