八千公里的思念 瑞典寄養童攜這幅畫感念台養母情

下周就是母親節，出養瑞典6年的寄養童小莉，在收養父親陪同下回到台灣，一下飛機直奔昔日兒時寄養母親小存家，養母女擁抱。小莉送給小存媽媽一幅畫作，小存則遞上小莉兒時最喜歡的糖果，哽咽地說，「小莉過得好，就是我今年最好的母親節禮物！」。

現年12歲的小莉有先天性心臟病，1歲時來到了寄養家庭小存媽媽家，直至幼兒園畢業。小莉回憶，感謝小存媽媽一家人給的關愛和照顧，讓她即使離開原生家庭，仍體會到「家庭的溫暖」。

小存媽媽分享，小莉是個特別貼心乖巧的孩子，即使從小身體不好，但對於生命的韌性相當堅強，自從小莉確定要出養到國外，她開始陪著小莉調適心情，即使百般不捨，仍帶著祝福的心情。

小莉如今已在瑞典生活了6年，難能可貴的是，收養父母仍持續協助小莉學習中文，收養父親說，「因為台灣是小莉的故鄉，希望保有小莉與台灣的記憶和連結」。

聚會中，小莉用中文向小存媽媽一家人表達心中的感謝，並送上自畫圖畫給小存媽媽一家人；小存媽媽準備小莉從小愛吃的餅乾糖果，並感動哽咽地說，「小莉能過得好，我也感到幸福，這是今年最好的母親節禮物！」。

北台中家扶中心表示，小存媽媽全家投入寄養服務工作已有18年之久，陪伴了18名孩子成長，填補了這些孩子在成長過程中的缺口，即使每次孩子離開都會讓小存媽媽感到不捨，但仍帶著祝福歡送孩子，找到合適的歸屬。