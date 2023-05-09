八千公里的思念 瑞典寄養童攜這幅畫感念台養母情
下周就是母親節，出養瑞典6年的寄養童小莉，在收養父親陪同下回到台灣，一下飛機直奔昔日兒時寄養母親小存家，養母女擁抱。小莉送給小存媽媽一幅畫作，小存則遞上小莉兒時最喜歡的糖果，哽咽地說，「小莉過得好，就是我今年最好的母親節禮物！」。
現年12歲的小莉有先天性心臟病，1歲時來到了寄養家庭小存媽媽家，直至幼兒園畢業。小莉回憶，感謝小存媽媽一家人給的關愛和照顧，讓她即使離開原生家庭，仍體會到「家庭的溫暖」。
小存媽媽分享，小莉是個特別貼心乖巧的孩子，即使從小身體不好，但對於生命的韌性相當堅強，自從小莉確定要出養到國外，她開始陪著小莉調適心情，即使百般不捨，仍帶著祝福的心情。
小莉如今已在瑞典生活了6年，難能可貴的是，收養父母仍持續協助小莉學習中文，收養父親說，「因為台灣是小莉的故鄉，希望保有小莉與台灣的記憶和連結」。
聚會中，小莉用中文向小存媽媽一家人表達心中的感謝，並送上自畫圖畫給小存媽媽一家人；小存媽媽準備小莉從小愛吃的餅乾糖果，並感動哽咽地說，「小莉能過得好，我也感到幸福，這是今年最好的母親節禮物！」。
北台中家扶中心表示，小存媽媽全家投入寄養服務工作已有18年之久，陪伴了18名孩子成長，填補了這些孩子在成長過程中的缺口，即使每次孩子離開都會讓小存媽媽感到不捨，但仍帶著祝福歡送孩子，找到合適的歸屬。
北台中家扶中心主任劉正文主任呼籲，目前寄養家庭招募戶數不甚理想，本中心預計5月20日，在豐原中心辦理寄養家庭招募說明會，邀請民眾一起「打開家門 讓愛住進來」，成為孩子的守門員，只要年滿25歲、國中以上學歷、穩定收入及足夠空間，歡迎電洽，豐原本中心：04-25232704。沙鹿服務處：04-26621234。環東辦公室：04-25251785。大里服務處：04-24180635。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言