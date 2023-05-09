彰化虎山巖金針花盛開 民眾踩踏躺花海破壞景觀

彰化花壇鄉虎山巖金針花盛開，吸引不少遊客前往，但有民眾一腳踏進金針花海拍照，還有人直接躺在花海上，破壞景觀；黃姓地主說，心疼花海被破壞，呼籲民眾遵守參觀動線。

彰化縣花壇鄉虎山巖金針花盛開，往年吸引眾多遊客前往，交通部觀光局參山國家風景區管理處今年5月5日舉辦花壇金針花季活動，邀請民眾前來欣賞金針花，主辦單位指出，預計在母親節前，3萬多株金針花將全部盛開。

不過有民眾欣賞金針花時為拍下美照，一腳踏進金針花田與花卉合照，也有民眾為拍被金針花圍繞的畫面，直接躺在花海上拍照，行為已破壞金針花生態。

金針花海所在的山坡地部分屬私人土地，張姓地主今天接受媒體聯訪時說，為讓民眾賞花且能拍下美照，規劃了參觀動線及多處拍照點，但還是有遊客不遵守規定，直接走進金針花田拍照，讓人看了很心痛。

張姓地主指出，志工們看到遊客違規踏進花田，都會以規勸方式請民眾離開，還是呼籲民眾遵守參觀動線，也規劃明年更多處的拍攝點，希望遊客能在拍攝點拍照，不要再進入花田，以免影響金針花生態。