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影／果農和居民謝天！連二天大雨 德基水庫進帳續增

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
連續二天降大雨，德基水庫水量都有進帳。圖／民眾提供
連續二天降大雨，德基水庫水量都有進帳。圖／民眾提供

台中連續二天大雨，山區也下大雨，德基水庫連二天都有進帳，今天有效蓄水量已達45.84%，水位比昨天上升0.45公尺，大甲溪電廠表示，水庫目前持續蓄水，不發電；梨山地區農民看到連二天大雨都高興謝天，這場及時雨，讓山上農作物解渴，居民也不用再搶水。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，梨山地區連續二天大雨，都沒有停，居民很高興，目前正是農作物需要澆溉階段，降下大雨，也讓山區泉水增加，居民不需再為了搶水而煩惱。

大甲溪電廠今天表示，山區連二天大雨，對德基水庫進水量有幫助，昨天有效蓄水量45.27%，今天已達45.84%，今天水位是1375.95公尺，比昨天上升0.45公尺，今天進水量18CMS，昨天5CMS，都有明顯增加。

連續二天降大雨，德基水庫水量都有進帳。圖／民眾提供
連續二天降大雨，德基水庫水量都有進帳。圖／民眾提供

水庫 梨山

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