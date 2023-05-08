台中閒置公有地 議員籲活化

行政院列管台中市59處閒置房地，近幾年來陸續解除，只剩9處。市議員張瀞分指出，台中房地產價格飆漲，目前卻不少閒置公有地已成鄰避設施，要求市府應加速清查閒置市有房屋及土地，建置整合平台加速活化。

財政局長游麗玲強調，財政局每3個月召開專案會議，積極執行公共設施活化作業。59處解除列管有老舊校舍、舊縣區廳舍、市場老建物等，有的等文資評估、有的拆除活化，另例如大安濱海度假中心已招商4年。

游麗玲表示，列管的9件閒置房地，包括沙鹿區北勢社區活動中心、太平區冬瓜山活動中心、后里國中舊校舍、警察局西區及豐原區職務宿舍、石城國小宿舍、北區賴厝段28-79地號住宅區土地、沙鹿高工眷屬宿舍及忠明高中南北側宿舍群等。

針對豐原區豐原段原台中縣議會宿舍，游麗玲說，因屋頂破損不堪使用，最快2024年編列經費拆除。另豐原區龍宮段11筆市有房地，因涉及文化資產保存，文化資產處須評估建物文化資產後才能進一步處理。

張瀞分表示，這些閒置地點不乏閙區地段，但老舊宿舍廢棄很久，蚊蟲孳生，幾乎是市區的鄰避設施，要求市府不要卡在文資審議階段，加速利用。台北建置市產活化整合平台，將沒有公務需求的市有閒置房地公開徵求民間提案修繕利用。有的作為社區親子學園，有的是長輩關懷據點，值得參考，希望財政局盡快提出計畫。