從模範婆媳、祖母到模範母親 她的模範人生「獎不完」

彰化縣政府今天表揚38位模範母親，其中和美鎮許洪幼以94歲最高齡，她侍奉104歲的婆婆一甲子，曾獲選「模範婆媳」、「模範祖父母」，如今她自己又獲選模範母親，是難得的美事，其他受表揚的母親，個個也都有令人感動的故事。

受表揚的彰化縣38位模範母親，分別為蔡謝朱勤、林錦雲、谷蕭美蘭、顏許雪麗、許古五妹、許洪幼、謝淑女、吳陳美人、柯林貴美、黃張阿囝、林吳雪娥、李鄭素、曾碧雲、林玉盞、邱江敏、顏林秀霞、陳淑媛、吳滿、葉月鳯、許張蜜、陳貴仔、黃楊料、詹林票、陳秀蘭、張雪娥、謝鶴、陳明桃、陳寶清、鄭桃、蔡影、許黃麗珠、詹張月嬌、黃包秀、黃椿蘭、沈玉美、陳釗雅、溫秀玉、侯麗嬌等。

今天的模範母親表揚大會在彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店舉行，活動前，由縣長王惠美與愛做菜的北斗鎮模範母親謝鶴扮演總鋪師，以「媽媽的好味道 幸福上菜」揭開序幕。王惠美提前預祝天下的媽媽母親節快樂，希望藉由表揚活動，能夠弘揚孝道及倫理親情，喚起社會大眾對家庭教育的重視，也提醒為人子女，「愛要及時」。

94歲和美鎮許洪幼是年齡最高的模範母親，她侍奉104歲婆婆超過一甲子，曾獲選「模範婆媳」、「模範祖父母」，先生也在她的支持下，獲得「全國大孝獎」殊榮。去年，她的先生往生，許洪幼為了不讓子女擔心，積極參加社區活動，還跟著社區的「鎮寶貝樂團」到台北小巨蛋表演。

鹿港鎮模範母親顏許雪麗雖然家境貧困，仍然非常重視子女教育，子女進入大學後，讀書均仰賴助學貸款及獎學金補助，但各個都很爭氣，分別於醫療教育界、金融服務業與高科技產業擔任要職，長子並獲美國史丹佛大學評比為世界前2%科學家。

彰化縣肢體傷殘協進會的陳釗雅女士，夫妻倆雖都是重度身障，沒受過教育不識字，也沒有一技之長，靠著拉三輪車撿資源回收、接手工把一雙兒女拉拔長大。