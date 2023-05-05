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台中梅子餐廳不忍了 深夜公布熱議「4萬1菜單」湧留言

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
位於台中沙鹿區的梅子餐廳，於2022年首度成為米其林入選餐廳。圖／摘自米其林官網。
位於台中沙鹿區的梅子餐廳，於2022年首度成為米其林入選餐廳。圖／摘自米其林官網。

日前有女網友到台中市沙鹿區知名海鮮餐廳吃飯，13人用餐原以為價格約2萬5千元，加服務費結帳共計4萬1000多元，引發熱議。這家海線知名梅子餐廳去年入選米其林指南，業者昨深夜在臉書發1200字長文，公布女網友全部菜單價格與4道海鮮計價方式，並感謝發文網友，讓梅子餐廳登上全台灣最爆紅的海鮮餐廳，這樣的大廣告恐要價幾千萬元。

業者指出，3日一早多家記者採訪不到餐廳說法，因為他們心底深知只會越解釋越黑，記者們跑去梧棲台中漁港找攤販詢問，一採訪才知道原來現在真正超過1台斤以上大沙公、大沙母單價那麼高， 賣魚攤商說他也沒在台中港賣過這麼高級的夢幻魚石鯛，這時風向球才整個大改變。

女網友菜單如下：生魚片1500、Xo炒飯（2份）400、龍蝦蒜香2隻12000、沙公3隻沙母1隻9510、醬燒軟絲2000、清蒸蝦800、清蒸石鯛3740、烤松阪豬14兩1000、烤牛肉12兩1320、梅汁赤筆2430、南瓜海鮮煲600、海菜滑蛋350、炒水蓮350。

業者指出，當天海鮮全部電子秤秤重：

1、龍蝦1兩230元，2隻龍蝦共12000元換算總重量52兩左右（3台斤 4兩）等於是一隻1台斤10兩的大龍蝦。

2、沙公+沙母4隻，一兩120元共9510元換算總重量79兩總共4台斤15兩 （每隻19兩以上），不要再拿紅腳公蟹、中尺寸蟹的價格來比較等級不同，現在這時候已經是有錢也不一定買得到這麼大隻的沙公沙母，因為對岸全部都收購。

3、乾煎魚是野生澎湖赤筆一兩75元，共2430換算總重量32兩（2台斤）。

4、石鯛當天秤重3740元當天一兩算100元換算總重量37兩（2台斤5兩）。

業者表示，每一種海鮮食材都有分新鮮等級，還有重量大小的成本計價方式，我們在澎湖拿自家延繩釣魚船的魚貨，都一定是當天拍賣價最高等級的魚類，雖然是自家的澎湖漁船，但親兄弟明算帳，一律都是當天最高的拍賣價買賣，這新鮮程度等級的魚在菜市場不一定見的到，蝦類魚類也都是挑大的拿成本一定是最高。

業者最後強調，食材的新鮮等級上我們敢保證，我們沒有辦法給您最便宜，但是我們會給您最好的食材品質，最好吃的料理，澎湖自家漁船有青才敢大聲。

梅子餐廳昨深夜在臉書發1200字長文，公布女網友全部菜單價格與4道海鮮計價方式，並感謝發文網友，讓梅子餐廳登上全台灣最爆紅的海鮮餐廳，這樣的大廣告恐要價幾千萬元。圖／翻攝自梅子活海鮮餐廳臉書
梅子餐廳昨深夜在臉書發1200字長文，公布女網友全部菜單價格與4道海鮮計價方式，並感謝發文網友，讓梅子餐廳登上全台灣最爆紅的海鮮餐廳，這樣的大廣告恐要價幾千萬元。圖／翻攝自梅子活海鮮餐廳臉書

海鮮 餐廳 米其林

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