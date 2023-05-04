台中七期、豐原房屋課稅率相同 議員：離譜

台中縣市合併13年，但課徵房屋稅的「路段率」至今未調整，已漸沒落的豐原區府前街部分路段，竟與七期黃金地段的豪宅區相同。國民黨議員指出，類似狀況還不少且影響課稅公平。地政局長沈政安說，稅率牽一髮動全身，會研議定期微調。

路段率即房屋街路等級調整率，房屋稅應納稅額是以路段率做依據，路段率越高，所繳的稅越多，一般是110到120%、蛋黃區則是140%，台中最高是160%。台中市每年房屋稅收約100億，今年實施囤房稅，微幅增加5億元。

國民黨台中市議員陳政顯、黃健豪質疑，台中市房屋稅的計算路段率不合理，舉例豐原區自從合併後，市況大不如前，但府前街162巷等路段率130%，另潭子加工區與沙鹿區的沙田路均130%，竟與蛋黃區的西屯區市政北一路到六路的黃金路段同樣稅率，縣區多是舊城區的平房，後者是七期豪宅區，各精品豪宅及台中市府會坐落其間，議員反問「這不離譜嗎？」

台中市七期市政北一路到北六路的路段率都是130%，竟與豐原府前街部分路段（圖）相同，議員認為太離譜。記者林佩均／攝影

另豐原區府前街到中正路段率是140%，北區中清路一段、五權路到英才路同樣140%；西屯區市政北七路有兩大全台營業額最高的百貨公司及豪宅，其他都是名牌旗艦店與豪宅，路段率也同樣是140%，兩位議員都認為地政局長期漠視商業區轉移、地方發展的條件，齊頭式課同樣稅率，不公平。

北區崇德殯儀館的路段率90%，南屯區文山里鄰近垃圾掩埋場屬70%，陳政顯與黃健豪為北區民眾請命，指殯儀館在市中心，附近住宅與店家得忍受交通亂象與人聲吵嘈等不便，至少應降至70%，回饋地方。

地政局長沈政安說，目前的路段稅率仍保持縣市合併前的樣態，因稅率漲跌「牽一髮動全身」，會定期檢討，有就微調。他表示，路段率10幾年未檢討，且規定3年檢討一次，今年會研議。