「國寶魚」數量增加60倍 台灣櫻花鉤吻鮭野外數量創歷史新高

有「國寶魚」之稱的台灣櫻花鉤鮭野外族群數量再創歷史新高，雪霸國家公園管理處今天發布去年櫻花鉤吻鮭野外族群數量研究監測結果，國寶魚族群總計約1萬5374尾，除了在鮭魚主要分布範圍七家灣溪及合歡溪流域有穩定族群外，在羅葉尾溪、有勝溪、南湖溪與畢祿溪等其他溪流也都觀察到鮭魚活動跡象，顯示鮭魚族群已能在野外健康成長與自我繁衍。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭又稱國寶魚、台灣鮭魚，目前族群已成功地拓展至大甲溪上游各支流，生長棲地範圍達到民國70年代大甲溪上游分布的八成；民國84年復育工作剛起步，野外紀錄僅200餘尾，是歷史上的低點，經多年努力，如今復育數量已達60倍之多，可見各界對國寶魚保育的努力成果。

雪管處指出，推動保育台灣櫻花鉤吻鮭30年來，在就地保育及移地保育兩大策略下，去年已逐步達成第三階段目標「復原大甲溪上游曾經存在的歷史溪流族群」；回顧保育初期，規畫以七家灣溪作為原始棲息地，並拆除5座攔沙壩、徵收8.1公頃菜地規畫植樹造林，促成雪管處園區內的武陵農場從農業轉型成遊憩觀光。此外，推動復育的具體工作還包括建立完整生活養殖技術、退壩還水於河、放流養殖擴展棲息空間、封溪護魚、成立保護國寶魚巡守隊、保育技術國際接軌及研發專利復育等技術。

雪管處表示，台灣櫻花鉤吻鮭生長過程可分為卵、發眼卵、仔鮭、稚鮭、幼鮭、亞成鮭、成鮭7個階段。今年10月將到中央尖溪進行鮭魚放流計畫，考量放流點地處深山秘水溪源，徒步行走至少 約15公里，運送時間將長達2天1夜，為克服魚類長途運輸不易存活的困難，將首度採用運輸鮭魚發眼卵至現地埋設方式來放流，突破既有復育技術，也將為國內復育技術開啟新篇章。