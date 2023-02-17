來杯創始店珍奶！台中西區美食地圖「舌尖」小旅行
台中西區人文薈萃，不僅是昔日市府所在，還有許多古蹟與歷史建築，許多傳統美食只有在地人知道。台中市經發局整合兩代公務員的推薦，邀請插畫家「阿蕉」推出西區美食地圖，推出第1杯珍珠奶茶的春水堂，還有回味無窮的乾麵酸菜湯，都可用「舌尖」按圖索驥。
經發局長張峯源說，舊市府台中州廳位於西區，周邊有許多古蹟與歷史建築，除了大批公務員在此上班，還有忠孝國小、居仁國中、台中女中都位於此地，造就西區人文薈萃，也有許多在地美食。
市府與插畫家「阿蕉」合作，找出曾在舊市府上班的資深公務員推薦，加上曾就讀西區學校的年輕公務員，整合兩代經驗，製作出西區美食地圖，以鮮黃色為底圖，加上可愛插畫，背後有商家資訊，可按照地圖推薦，來趟「舌尖」旅行。
地圖中推薦，世界聞名的珍珠奶茶，最早推出的台中春水堂創始店，就位於西區四維街，吸引不少珍奶粉絲朝聖。就市府周邊有不少知名麵館，從香之園、北方麵館、壹等涼等，各有擁護的老饕；還有家民生路上的乾麵酸菜湯老店，擁有一嘗難忘的酸香湯頭，只有在地人才知道。
市府表示，舊市區街頭巷尾都是風景，加上在地美食，可吸引遊客品嘗在地人口袋名單，建議以西區府後街為中心，從麵食、飲料、冰品到在地小吃、韓式料理等，能滿足各種味蕾；經發局也針對台中車站周邊、水湳逢甲夜市推出美食地圖，可上中市府官網查詢。
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