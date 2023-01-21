棉花糖又來黏眼球 彰化神奇洋紅風鈴木爆開了

彰化市南郭國小側門的神奇洋紅風鈴木，每年都在春節前怒放，滿樹粉紅就像是棉花糖，今年則正好趕到新春腳步，已經爆開來，今年更與相鄰兩棵洋紅風鈴木，接力綻放，一起迎春，民眾奔相走告，跟著心花怒放。

紅花風鈴木又稱紅花風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，花開滿樹，美不勝收。台灣很多地方都流行種植，南郭國小周邊也有不少，與這棵有20多年歷史的傳奇洋紅風鈴木，相鄰的就有3棵，但歷年來，開得都比這棵早，也沒有開得那得誇張而美麗。

往年，這棵神奇洋紅風鈴木，較常在春節過後，在開學前迎接學生開學，但今年開得比較早，隨著近日天氣放晴，逐漸綻放開來，令人賞心悅目，只有部分枝枒的花朵還含苞待放，預期隨時會爆發開來，將如同粉紅棉花糖，再來黏著大家的眼球，

與神奇洋紅風鈴木緊鄰兩棵風鈴木，則在盛開當中，尤其東側這棵，如枝頭上掛著的繡球，開得也比往年美麗，兩相爭妍鬥豔，也各有美感，已有很多民眾都前來拍照，今年春節更有眼福了。

每年當神奇紅花風鈴木往年盛開時，不管晨昏都吸引賞花的人潮，除外縣市慕名而來的遊客外，甚至還有遊覽車載人前來朝聖，單單一棵紅風風鈴木就能帶來如此風潮，很不可思議。