帶寵物出去玩好難 中市91家餐旅友善空間僅占千分之七

全國家犬貓量統計，台中市到去年底止，全市約13萬戶飼養寵物、數量約24萬隻，但目前僅129處加入友善寵物空間認證，占全市店家千分之七，市議員何敏誠等人呼籲市府相關單位，應積極推動台中市成為寵物友善城市，增加成立誘因，讓「毛小孩」有更多地方可跟主人同行。

市府農業局回應，台中市2017年起推動友善寵物空間，截至今年7月共129家加入，相關資訊公布在台中市動物保護防疫處網站及台中市觀光旅遊網，方便查詢利用，持續召募中。

議員何敏誠說，前市府從2017年號募就有85家店加入，近4年來，僅增加44處寵物友善商店，可見政策停滯了。他說，台中市商業登記餐飲及住宿業1萬1627家，91家認證友善寵物空間，僅占千分之七，顯見盧市府不熱衷推動寵物友善城市。

西區一家義式餐廳業者指出，毛小孩進餐廳有人愛有人嫌，她自己家中養三隻狗兒，但不敢開放寵入內用餐，癥結在於飼主是否把毛小孩身上清理乾淨，且不讓餐廳內吠叫及走動，有的餐廳經營熱炒、火鍋等熱食，怕發生意外不敢開放。如果有戶外區，應該可考慮。

北屯區張先生說，他拒絕到一家知名吃到飽餐廳消費，因有次看到業者拒絕導盲犬進入，他認為再好吃的餐廳，只要對小動物不友善，就不再上門。

農業局解釋積極推動友善寵物空間，2018年配合花博發行寵物旅遊手冊，規劃飼主與寵物共遊的花博旅遊路線，與各空間配合提供人寵共遊消費優惠；2019年在「Pet你玩台中」臉書粉絲專頁介紹友善寵物空間特色，另在審計新村及刑務所市集設攤推廣；2020年拍攝「汪喵去哪兒」系列影片，串聯同類型店家，提供飼主資訊。

議員參選人何昆霖說，政府機關應以身作則，帶頭開放寵物友善空間，但獲寵物友善空間認證的公務機關，僅霧峰和大雅區公所。

何昆霖建議，市府應提供誘因讓占家願申請，目前獲標章僅在在公務機關頁面如動保處粉專、台中市觀光旅遊網曝光，但截至8月下旬，動保處粉專有7612個追蹤者，每篇貼文觸及數低，僅8到30人按讚，曝光效益不佳，市府應更吸睛的作為。