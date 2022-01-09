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彰化芬園拔蘿蔔！700人7分鐘拔光光 民眾嗨翻：拔多少賺多少
「拔蘿蔔，拔蘿蔔，嘿喲嘿喲，拔蘿蔔！」彰化縣芬園鄉嘉興村今天上午舉辦拔蘿蔔活動，吸引約700人扶老攜幼總動員前來拔蘿蔔，不到7分鐘時間，占地約8分地蘿蔔被拔得精光，錯過的民眾，本月15日上午9點半在芬園鄉圳墘寶山國小附近還有一場，要好好把握。
嘉興村長李進源說，這場拔蘿蔔活動是由芬園鄉農會主辦，村辦公室協辦，去年初辦即反應熱烈，今年續辦，則吸引更多人潮，預定今天上午9點半開拔，結果8點出頭，就有許多民眾全家總動員，拎著塑膠袋、麻袋前來，時間一到，將近700人衝向蘿蔔田，對準目標，拚命拉拔，場面十分熱烈，是芬園歷年僅見。
由於日前才下雨，土質鬆軟，相對比較好拔，只見民眾全家合作，有的只管拔，有的則塞進袋子內，不一會兒，就滿戴而歸，一名林姓鄉民全家七口人前來拔蘿蔔，他說，目前市面蘿蔔每台斤約10元，「拔多少賺多少 」，吃不完，還可以送給親朋好友，而且還能促進親子關係。
這項拔蘿蔔活動其實是嘉興村10多甲波斯菊、喬麥花田賞花的系列活動，李進源說，由他協助鄉農會協調農民參與此次花海及拔蘿蔔活動，希望促進高速公路高架橋下的空間活化，結果十分成功，賞花活動預定本月17日結束，也歡迎民眾前往賞花。
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