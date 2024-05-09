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苗栗後龍國有地多次遭濫倒 不肖業者甚至鐵皮「圈地」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供

苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物，甚至還被以鐵皮「圈地」，當成專屬的傾倒地點；當地最近又有民眾發現濫倒，經向縣議員陳光軒反映並舉發，目前警方已著手調查。

苗栗縣環保局指出，遭不肖業者濫倒的地點位於後龍鎮龍社段及龍港地段的國有地，2022年10月、2023年1月都發現濫倒事件，先前國產署曾透過空拍，發現遭濫倒的土地被鐵皮圍起，且場內濫倒的廢土有擴大情況，顯示不肖業者仍持續傾倒廢土，全案去年7月已由警方移送檢方查處。

今年4月間又有民眾檢舉，國產署、苗栗環保局4月25日與各單位會勘，發現濫倒的土石方及營建廢土數量不少，環保局依違反廢棄物清理法移請檢警調查，竹南警方將透過路口監視畫面過濾可疑車輛，追查濫倒事件行為人究責。

苗栗縣因丘陵地形多，偏僻地區遭濫倒情況多年來持續發生，去年事業廢棄物濫倒事件有41件，今年元月迄4月底也已達19件。

陳光軒表示，縣內外地廢棄物濫倒情況很嚴重，許多民眾發現都會向他反映，甚至還有大車撞鐵門硬闖私人土地濫倒的惡劣行徑，他都已向縣警局舉報，希望能加強力道遏阻濫倒歪風。

苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣後龍鎮台6線公路1.5公里南端的國有地，近年數度遭不肖業者濫倒廢土及營建廢棄物。圖／苗栗縣環保局提供

廢棄物 環保局 苗栗縣

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