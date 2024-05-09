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石門水庫水位升破5.6米水情好轉 桃竹灌區改供2停4

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
石門水庫幾波鋒面降雨挹注水情好轉，水位、蓄水雙雙回升。記者曾增勳／翻攝
石門水庫幾波鋒面降雨挹注水情好轉，水位、蓄水雙雙回升。記者曾增勳／翻攝

最近梅雨季幾波鋒面降雨，挹注桃園石門水庫新竹寶山寶二水庫系統水情效益明顯，至今天下午4時止，石門水庫自4月下旬降雨至今，累積水位上升超過5.6公尺，寶二水庫系統蓄水率逾56%，水情已逐漸好轉，桃竹農田一期稻作約1.6萬公頃灌區改採「供2停4」，供灌期視降雨多寡決定是否暫停農業供水。

石門水庫入流持續進帳，至今天下午4時，石門水庫水位上升至224.78公尺、蓄水量達6975.8萬噸、蓄水率33.99%，水利署北區水資源分署表示，石門水庫水位回升，若與今年4月23日最低水位219.16公尺、蓄水量4943.12萬噸、蓄水率24.08%比較，水位明顯回升超過5.6公尺、淨蓄水量增加首度超過2000萬噸、蓄水率提升9.91%。

寶山寶二水庫系統在4月23日蓄水率最低28.8%、蓄水量1052萬噸，至下午4時蓄水量達1973萬噸，累積增加921萬噸，蓄水率達56.6%，提高達24.2%，這幾波降雨效益十分顯著。

隨著梅雨季幾波降雨，半個多月來北水分署持續協調農水署桃園管理處、石門管理處優先使用埤塘及引用河川水源灌溉，桃園管理處表示，幾波降雨挹注石門水庫水量，桃園、新竹農田灌區原本採取供2停3方式供水，為因應水庫調控水情，自5月以來，桃竹一期稻農田灌區改採供2停4方式供水，若供灌2天期間遇有降雨，由北水分署視降雨量多寡，決定是否暫停供灌用水。

石門水庫幾波鋒面降雨挹注水情好轉，水位、蓄水雙雙回升。圖／北水分署提供
石門水庫幾波鋒面降雨挹注水情好轉，水位、蓄水雙雙回升。圖／北水分署提供

新竹 桃園 梅雨 石門水庫

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