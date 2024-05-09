恐成桃市府大錢坑？鄭文燦任內前瞻軌道建設 經費再暴增近2百億

桃園市前市長鄭文燦任內向中央爭取545項前瞻建設計畫，其中以軌道建設金額最大，包含桃園鐵路地下化、捷運綠線及中壢延伸線；如今綠線計畫預算修正再增加約230億元非自償經費，中央補助比率遲未定案，鐵路地下化共計增加694億，桃園市府要負擔逾160億，今年軌道建設經費再暴增至少近2百億，讓議員擔憂恐成市府大錢坑。

桃園市府指出，桃園鐵路地下化原經費1047.93億，因平鎮端南延1.2公里、台鐵營運安全提升、物價上漲等因素致經費增加約694億元，市府將與中央協商比照原綜合規畫核定分攤比例，以中央75%、地方25%方式分攤經費，中央負擔約520.5億元，桃園市負擔約162.1億元，新北市負擔約11.4億元。

捷運綠線計畫預算原核定982億元，因受疫情、營建物價上漲、文資出土與活化保存等因素影響，致工程經費增加約230億元，將爭取中央負擔84%、經費約192.64億元，市府負擔16%、經費約36.69億元，但中央補助比率遲未定案。

議員舒翠玲指出，今年軌道經費至少暴增近2百億，中央補助比率卻遲未定案，加上市府可調動的基金在鄭文燦任內時幾乎全用了，若向銀行借錢付息，債滾債恐成一大錢坑。

議員林政賢指出，市府統計資料顯示至今年3月底，桃園市獲核定605項前瞻基礎建設計畫，涵蓋綠線軌道、水環境、數位、城鄉、友善育兒空間、食品安全和人才培育等多個領域，總經費高達1733.57億元，其中中央補助經費為838.44億元，市府自籌895.13億元；市府要積極爭取中央更多補助，解決日益增加的的財政壓力困境。

桃園市主計處指出，桃園市有28個基金，總收入（基金來源）為838.86億元，總支出（基金用途）為770.03億元，賸餘68.83億元，連同以前年度累積賸餘528.12億元，合計596.95億元，解繳市庫90.10億元，作為總預算歲入財源，這些數字不包含軌道基金（自償性基金），目前相關基金仍有調度空間。

至於鄭文燦卸任前宣布，桃園接下來5年，每年重大建設支出約1百億元，主計處今證實，未來5年軌道建設每年支出已達140億元，比起鄭文燦宣布，每年已增加40億元，財政負擔確實加重，但目前尚在市府財力能負擔範圍內。

對於議員指鄭文燦把可以調度的基金幾乎全用完，張善政上任後沒有額度可以運用；主計處表示，每種基金調度都有一定的規定，財政局會以大水庫的觀念調度，從基金調出的金額一樣有利息，只是比向銀行借貸低，通常相當於活蓄，不致於有調度額度用韾的情形。