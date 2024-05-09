長短腳母親李淑真1天工作16小時 獨力養育雙胞胎女兒

母親節就在這周末，桃園市53歲李淑真自幼患有長短腳，小時候只能踮腳走路，成年後鼓起勇氣動手術，卻發生意外，導致神經割斷又逢骨髓炎感染，傷口流膿嚴重，當時經濟不好，傷口反覆感染5年之久，右膝以下失去知覺，又因先生工作不穩且酗酒、外遇不斷，更打她出氣，最後離婚雙胞胎女兒由她撫養，所幸一路上都有貴人幫助，讓一家人看到希望。

獲家扶中心全國自強母親殊榮的的李淑真，因有長短腳又歷經手術失敗，沒錢傷口流膿只好用衛生棉充當紗布使用，且因術後傷口感染無法出門上班，只能在家帶雙胞胎，不過丈夫工作不穩定，連房租也無法準時繳交，更天天酗酒、外遇不斷並打她出氣，經身心的疼痛、挨餓的生活及對孩子的自責，讓她對人生感到絕望，決定離婚並撫養雙胞胎。

雙胞胎7歲時還不太會說話，在朋友的幫助下，母女3人於高雄租屋、讀書，並找到家庭代工一天工作16小時，乖巧的姊妹倆放學後也會幫忙。因一人養2個小孩不容易，經友人鼓勵走進家扶求助，不僅提供物資也給予補助金，讓他們逐漸看到希望。

在孩子們就讀國中時，李淑真搬回桃園生活，在花店工作養小孩，如今2人已就讀大學，姐姐選擇烘焙專業，妹妹則朝運動領域發展，2人都有參加家扶中心「青年自立釣竿方案」，協助青年發展適應未來生涯挑戰的能力。

李淑真說，從不認為她向家扶求助是件丟臉或羞恥的事情，人的一生有高有低，快要渴死的時候，若有人要拿一杯水給自己喝，就懷抱感恩之心接受，而自己也要努力，等自己與孩子有了能力，也能夠手心向下去幫助別人。