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推打新冠XBB疫苗 竹縣周六起7鄉鎮加開8場社區接種站

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣將從本周六起，分別在7鄉鎮加開8場社區接種站，符合資格民眾可盡速前往接種疫苗，提升免疫保護力。圖／新竹縣政府提供
新竹縣將從本周六起，分別在7鄉鎮加開8場社區接種站，符合資格民眾可盡速前往接種疫苗，提升免疫保護力。圖／新竹縣政府提供

近半年新冠疫情本土通報確診案例，超過95%未接種新冠XBB疫苗，新竹縣政府衛生局將從本周六起，分別在7鄉鎮加開8場社區接種站，籲請符合資格的鄉親盡速前往接種疫苗，提升免疫保護力，降低疾病威脅。

適逢母親節前夕，縣長楊文科也特提醒媽咪們忙碌之餘，還是要注意身體，記得要接種新冠XBB疫苗，保護自己。

縣府衛生局指出，國內外新冠疫情持續，仍具傳播風險，根據疾管署觀察，近半年多來本土通報確診併發症及死亡病例中，超過95%尚未接種新冠XBB疫苗。為方便就近接種疫苗，縣內各鄉鎮衛生所本月除持續開設夜間/假日新冠XBB疫苗接種時段，11日至18日在橫山、竹東、新埔、尖石、關西、新豐及竹北市等7鄉鎮，加開8場社區接種站，未來仍會陸續在不同地點開設，以增加便利性提高打疫苗的意願。

由於65歲以上長者，仍是感染後易併發重症或死亡的高風險族群，呼籲符合接種第2劑XBB疫苗的65歲以上長者、55-64歲原住民、滿6個月以上有免疫不全，以及免疫力低下民眾「疫苗再+1，防護不過期」。

另外，為提昇新冠XBB疫苗的施打率，施打疫苗不需掛號費，5月底前到25家合約院所及13鄉鎮市衛生所接種的民眾，還可獲得100元商品禮券/張/人，數量有限，送完為止。

疫情 疫苗 衛生所

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