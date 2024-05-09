竹市棒球場拚重啟 需砸上億元改善

新竹市立棒球場封場迄今1年多，改善延宕，市府力拚今年推進移除覆土與重啟球場工程2大案，前者4月16日標出，但因巨佳營造申請保全證據仍待鑑定尚未開工；後者的規畫設計標案3日公告上網，也揭露重啟工程將斥資9328萬餘元，連同規畫設計與覆土移除經費，後續將花上億元改善。

新竹市教育處說明，重啟球場工程先進行委託規畫、設計及監造，此技術服務案已上網公告、13日截標，預定5月決標進行細部設計，目標90天內完成球場改善細部設計後進入工程階段。後續移請工務處簽辦工程發包，工程預計今年下半年上網公告。

新竹棒球場重啟後續設計方向將朝球場草皮及紅土區域覆土級配重建、排水系統及噴溉系統改善優化，以及其他完善棒球場必要工項。

至於重啟工程預估斥資9328萬餘元是如何估算？市府說明，經費是參考北台灣多座專業棒球場改建經費資料，包含台北市天母棒球場、新北市新莊棒球場、桃園市樂天棒球場等球場，從數千萬至1億數千萬元不等來估算新竹棒球場所需費用，過程也詢問建築師、相關協會等專業人士。

市議會棒球場設施改善監督小組召集人、市議員吳旭豐說，雖然現在細部設計規畫還沒出來，但他認為新竹棒球場重啟最急需改善的3個重點，分別為確認載重是否有安全疑慮、希望增設「魚骨狀」排水系統，以及鋪設人工草皮與後續養護。

外界關注後續球場重啟花費上億元是否全民埋單？吳旭豐說，就他了解，市府和巨佳還有未支付的保留經費，未來也會和巨佳終止合約並結算，並提醒市府不能為了不要讓全民埋單，就用剩下的錢做半吊子的工程，應該要將好的棒球場還給市民，既然有這筆經費就一次把它改善到好。

新竹市工務處說明，巨佳向法院聲請證據保全，目前並未表示有無意願改善，市府後續將依承攬契約規定辦理，求償金額待全案結算後併勞務契約一同檢討。