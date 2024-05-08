桃園市府去年800人離職？人事處：不計警察、消防僅483人

桃園市人事處今天上午赴議會工作報告，不分黨派議員關心市府員工流動率高，提到去年有7、8百人申請離職或調職，指原因出在勞逸不均、工作環境不佳和職場高壓管理等問題，建議市府重視職場輪調；對此，人事處長林妙貞表示議員掌握的離職數據與事實有落差，人事處則補充市府去年不含警消和約聘人員基數的離職人數是483名。

桃園市議員于北辰指出，新北市2020年至今離退人數是683人，而桃園近幾年離退率大概落在5%到7%，桃市府目前有1萬多名員工，等於一年約有8百人離職，就算以最低5%計算也有6百多人，平均下來，桃園離職的人數比新北還高。

于北辰詢問桃市府去年哪個局處離職率最高，林妙貞回答去年底被裁撤的資訊科技局，並指中央成立數位發展部，專業人才當然會想要到更好的單位發展，但于北辰對此說法不埋單，認為「離職最大的原因就是工作太累」。

于北辰表示，人事處要重視勞逸不均問題，應建立專業輪調制度，不能要讓爽的人一直爽，累的人一直累，好的人才都被累垮了；議員李柏坊也認為人才應該要流動，工作量過大也要評估增加人力；議員魏筠和黃崇真等人也建議人事處則從離職員工的工作性質與單位管理方式探討人才留不住的原因。

林妙貞備詢後表示市府去年僅400多人離職，與議員掌握情況有落差；人事處下午補充說明桃園去年不含警察和消防人員在內的預算員額為6360名，離職人次為483人次，離職率約7%。另外，警察和消防人員統調是配合內政部警政署和消防署，所以不計入市府離職率。未來仍會持續努力將人才留在桃園，積極透過多元管道遴才，補實機關人力。

魏筠認為人事處計算離職率的算法過於狹隘。她表示，警察、消防和一般局處公務員雖然分別透過專科學校分發、特考和高普考進入公部門，屬不同職系，但人都是進到桃園市政府的大家庭，警察和消防的請調或離職對市府而言也是人力損失，更何況警消服務滿一定年資也能轉職系，建議人事處應該更廣義地看待人事問題。