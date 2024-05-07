台電螺絲鬆了？龍潭停電因開關故障…藍綠議員猛批

桃園市龍潭區今天下午15時41分又突然停電，最高總共2389戶停電，龍潭地方人當下錯愕罵翻「又停電，根本是虎弄老百姓」！龍潭當地的藍綠市議員都猛批，上次是強降風造成停電、現在又說是開關故障跳電造成停電，台電的螺絲鬆了，「老百姓無法接受」。

民進黨市議員張肇良表示，龍潭上次停電說是強降風造成跳電，今天下午停電又說是因為開關故障 ，三天兩頭停電太頻繁，顯示台電內部太鬆散了，台電內部需要好好整頓改善、加強饋線巡查，一再停電，老百姓無法接受。

國民黨市議員徐玉樹表示，台電一而再停電，根本是執政黨的能政策出問題，好比手機卡卡，就要人換手機，今天這裡停電、那裡停電出狀況，令人懷疑是不是民進黨又想要花國庫的錢，為錯誤的能源政策「 遮羞」做出的小動作，且台電說「沒有缺電」，與缺電無關變成執政策對外關鍵語，以現在電力系統機組進步，怎可能幾天內或同一時間內這麼多停電狀況，是不是執政黨又想把國庫挹注錯的源政策，如何叫老百姓接受。