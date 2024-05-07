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桃園多次停電 台電調4區40人支援巡檢1個月

中央社／ 桃園7日電
台電宣布啟動專案巡檢計畫，將執行較完整的巡檢，並從新北、新竹及苗栗等地共4區調派40人在桃園支援1個月，盼降低桃園的停電事故。圖/台電桃園區營業處提供（中央社）
台電宣布啟動專案巡檢計畫，將執行較完整的巡檢，並從新北、新竹及苗栗等地共4區調派40人在桃園支援1個月，盼降低桃園的停電事故。圖/台電桃園區營業處提供（中央社）

桃園多次停電台電總經理王耀庭指出，停電事故並非缺電，桃園因電力相關工作量大，導致區處維護量能不足，今天起啟動專案巡檢計畫，調派新北等4區、40人在桃園支援1個月。

台灣電力公司桃園區營業處今天舉行誓師大會，王耀庭接受媒體聯訪時表示，桃園3、4月停電事故相對多，主因是桃園推動公共工程，包括航空城、捷運施工等，加上桃園地區的新建案多，還有台電線路遷移等，相關工作量非常大，導致區處維護量能不足。

王耀庭指出，專案巡檢計畫將從新北、新竹及苗栗等地共4個區，調派40人在桃園支援1個月，後續再視情況決定是否延長，希望降低桃園的停電事故。

他表示，專案巡檢計畫將做較完整的巡檢，找出問題，並推動配電線路設備汰換、自動化開關擴建、實施電纜預防性檢測、強化裸露線路披覆加強蟻鼠鳥害區域阻斷設備等各項改良工程。

王耀庭指出，事故停電並非缺電，桃園饋線數多達1109條，饋線數多自然狀況也較多，專案巡檢計畫會加強巡視供電線路、設備，依環境特性編列各項預算進行弱點設備汰換，以及擴建饋線自動化、加強電纜預防性檢測等各項改良工程，以降低事故停電而對民眾的影響。

台電表示，統計近期桃園停電原因，受外力因素63%、天災因素6%、設備因素31%，包括地下電纜故障、架空高壓線路斷線、樹木壓到線路造成饋線跳脫，以及沿海地區鹽塵害及大雷雨等天氣因素造成線路損壞而導致停電。

啟動專案巡檢計畫，台電指出，將加強檢視線路及弱點設備，以跨區支援方式，從新北、新竹及苗栗調派支援人力至少40人，加上桃園原搶修人力120人、自營工班20人共計180人投入巡檢工作。

台電表示，今天下午1時30分發生輸電線路遭民間吊車碰觸，導致南臨二次變電所事故，造成蘆竹區1萬1545戶停電，已於下午2時22分全數轉供復電。

停電 台電 桃園

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