才說要不分年齡擴大保障範圍 桃園原住民微型保險2度流標

桃園市政府每年編5百萬元採購原住民微型保險，15歲以上原住民意外身故及失能最高理賠20萬元，意外傷害也有1萬元實支實付，今年規劃不分年齡全面納保，但至今流標2次，不分黨派議員都關心進度；原民局表示，微型保險因招標不順，已轉型「原住民意外死亡事故救助金」，保障項目雖有縮水，但適用全年齡，所有族人都受惠。

桃園自2015年開辦原住民微型保險，保障內容從意外身故、失能到醫療實支實付逐步增加，原本對象只有設籍桃園且年滿15歲的原住民，但去年復興區3名國中生戲水溺斃，其中1人差幾個月才滿15歲，同樣遭遇出現兩樣情，所以決定今年全面納保。不過，今年招標不順，原先的保險業者也無意願繼續承接。

議員楊朝偉、楊進福、黃敬平和魏筠都關心原住民微型保險辦理進度，擔心原住民族人在保險空窗期發生意外會沒有保障；議員謝美英指市府局處辦活動都有為參加民眾投保，建議將辦活動的保險與微型保險綁成一個標案，提高業者投標意願。

原民局坦言今年原住民微型保險招標不順，即使保險單價從每人74元調高到90元，採購預算從550萬元追加到753萬110元，仍無保險公司願意投標，如果持續辦理採購，預算恐再上修，所以撤案重新檢討。

原民局表示，不少保險業者去年底到今年初陸續停售實支實付的醫療險，而微型保險有實支實付項目，受大環境影響，標案乏人問津。另外，今年政策改為不分年齡全部納保，保險對象增加，但標案金額調幅有限，也是業者興趣缺缺的原因。

原民局今年將微型保險預算550萬元轉作「原住民意外死亡事故救助金」，只要是設籍桃園的原住民，意外身故每人發放20萬元，至於意外失能或傷害因有「原住民急難救助醫療補助」計畫支持，故無比照保險繼續提供補助。