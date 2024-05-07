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桃園茄苳溪汙染惡臭民怨高 這家豆干廠人贓俱獲嚴懲

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大溪南興里茄苳溪上游汙水偏白汙染和惡臭，市府民代現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供
大溪南興里茄苳溪上游汙水偏白汙染和惡臭，市府民代現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供

桃園市大溪區南興里茄苳溪上游，現有多家豆干豆腐工廠生產，多年來茄苳溪一再發生河川汙染惡臭無法處理，居民苦不堪言陳情，市議員陳治文會同市府環保局相關人員稽查發現一家豆干工廠3人將豆干底渣鏟進茄苳溪、水色偏白及水面黑色浮渣人贓俱獲，陳治文和南興里長楊成雙今天上午促請環保局固定稽查一周一次，搭配不定期、夜間加強稽查及汙染通報機制，徹底解決多年地方惡臭之瘤。

市政府環保局表示，一行人會勘至茄苳溪上游，發現該豆干工廠後方斜坡有傾倒豆渣痕跡，現場3名男子將底渣鏟進茄苳溪，目視溪水水色偏白、水面有黑色浮渣，確認該工廠將製程產生豆渣及底渣傾倒茄苳溪汙染，依違反水汙法規定開單告發，限期9日前完成改善，並依法將處3萬至300萬元罰鍰。

南興里茄苳溪上游長期汙染惡臭無法改善，居民忍無可忍向陳治文陳情，里長楊成雙說，上游有3、4家豆干工廠， 由於茄苳溪長期出現溪水汙染，尤其蛋白質廢渣在溪水發出惡臭已經很多年，2年來居民再三反映改善， 經了解大都是不肖工廠趁下雨天及夜間偷排未經沈澱的廢渣，汙染溪水，這次查到這家豆干工廠傾倒廢渣汙染茄苳溪，市府務必依法處理，未來也請加強夜間稽查行動，讓居民不再聞惡臭頭痛

陳治文與市府環保局、水務局人員昨天實地會勘，楊成雙代表地方居民發聲陳情，陳治文表示，南興里的茄苳溪下游一帶汙水汙染和惡臭已有多年，每年枯水期更是大量魚蝦翻肚慘狀，市府稽查卻無法改善，讓居民生活苦不堪言，該溪上游汙染更會危及下游水環境，他特別請環保局重視一定要列案管理，這次會勘更在工廠後方草叢看見工人將豆渣直接傾倒河流內，必須依法嚴懲處。

市府水務局表示，在現場會勘發現茄苳溪的廢渣傾倒雜草叢生、渠底汙水沈積，加上議員里長反映溪旁匯流處過高水流緩慢，造成汙水沈澱淤積，該局將在5月底清除沈積，並研議河道水工修改作業，疏通改善該溪流速問題。

大溪南興里茄苳溪上游長期汙水偏白汙染和惡臭，市府民代現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供
大溪南興里茄苳溪上游長期汙水偏白汙染和惡臭，市府民代現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供
大溪南興里茄苳溪上游汙水偏白汙染和惡臭，市議員陳治文和市府現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供
大溪南興里茄苳溪上游汙水偏白汙染和惡臭，市議員陳治文和市府現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供
大溪南興里茄苳溪上游汙水偏白汙染和惡臭，市府民代現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供
大溪南興里茄苳溪上游汙水偏白汙染和惡臭，市府民代現勘查獲一豆干廠元兇依法開罰。圖／陳治文提供

環保局 議員 頭痛

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