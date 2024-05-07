新竹縣市招募寄養家庭

新竹縣、市目前有52戶寄養家庭，照顧47名安置兒少。為充實寄養家庭量能，縣市政府昨攜手新竹家扶中心舉辦寄養家庭招募記者會，除了提供寄養家庭定期訓練，也會安排適時喘息服務、補助團體傷害險及健康檢查等，希望鼓勵更多善心家庭投入。

新竹縣、市政府共同委託台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理寄養家庭服務近35年，陪伴不少兒少健康成長。安置童蒲蒲（化名）因發展遲緩和長期飲食不正常，成長落後，寄養媽媽陪伴早期療育、調整飲食習慣及營養補充，蒲蒲受照顧3年多來明顯進步，4月順利出養。

竹縣社會處長陳欣怡說，寄養家庭越多越好，扶助兒童狀態不一，需找合適彼此的寄養家庭，戶數一旦增加，有助家扶中心安排。

新竹家扶中心指出，擔任寄養家庭父母需要滿25歲、國中以上學歷，且須有穩定收入。除了雙親家庭，若是喪偶、離婚但有照顧孩子經驗者，也可擔任寄養家庭。

縣府社會處指出，有意願者15日前可向新竹家扶中心報名，25日上午9時半舉辦招募說明會，說明寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程及審查作業流程等。