聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹縣市招募寄養家庭

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹報導
新竹縣、市政府昨與新竹家扶中心共同舉辦寄養家庭招募記者會，盼能號召更多的善心家庭投入寄養家庭工作。圖／新竹縣府提供
新竹縣、市政府昨與新竹家扶中心共同舉辦寄養家庭招募記者會，盼能號召更多的善心家庭投入寄養家庭工作。圖／新竹縣府提供

新竹縣、市目前有52戶寄養家庭，照顧47名安置兒少。為充實寄養家庭量能，縣市政府昨攜手新竹家扶中心舉辦寄養家庭招募記者會，除了提供寄養家庭定期訓練，也會安排適時喘息服務、補助團體傷害險及健康檢查等，希望鼓勵更多善心家庭投入。

新竹縣、市政府共同委託台灣兒童暨家庭扶助基金會辦理寄養家庭服務近35年，陪伴不少兒少健康成長。安置童蒲蒲（化名）因發展遲緩和長期飲食不正常，成長落後，寄養媽媽陪伴早期療育、調整飲食習慣及營養補充，蒲蒲受照顧3年多來明顯進步，4月順利出養。

竹縣社會處長陳欣怡說，寄養家庭越多越好，扶助兒童狀態不一，需找合適彼此的寄養家庭，戶數一旦增加，有助家扶中心安排。

新竹家扶中心指出，擔任寄養家庭父母需要滿25歲、國中以上學歷，且須有穩定收入。除了雙親家庭，若是喪偶、離婚但有照顧孩子經驗者，也可擔任寄養家庭。

縣府社會處指出，有意願者15日前可向新竹家扶中心報名，25日上午9時半舉辦招募說明會，說明寄養服務內容、寄養法規與行政事項、職前訓練課程及審查作業流程等。

家扶中心 寄養家庭 新竹

延伸閱讀

新竹招募善心寄養家庭 邀年滿25歲、有穩定收入者加入

新竹5大熱門申貸路段曝 首購族最愛這條路

婆媳合作當寄養家庭一起獲模範母親 媳婦：驚訝又緊張

收容所照拆！哈士奇等不到家人認領急了 逃獄衝屋頂找主人：快來接我啊

相關新聞

大溪老市場汙水溢流 會勘清溝改善

桃園市大溪第一公有市場最近排水不通，加上市場旁民權路外側水溝堵塞，造成市場內水溝汙水溢出，惡臭衝擊攤商生意，向市議員陳治...

桃園市民卡App停擺 改版8月上線

桃園市民卡發行量號稱全國第一，多位民代發現，市民卡App服務卻停擺整整1年，質疑市府稱要開發新版本卻進度牛步，市民卡特約...

新竹縣市招募寄養家庭

新竹縣、市目前有52戶寄養家庭，照顧47名安置兒少。為充實寄養家庭量能，縣市政府昨攜手新竹家扶中心舉辦寄養家庭招募記者會...

頭份、竹南人口移入 監委：防炒房

苗栗縣苗栗市、頭份市及竹南鎮人口此消彼長，苗北雙城持續發展中，監委葉大華、施錦芳昨巡察，提醒縣府密切觀察竹南、頭份人口移...

電桿遭拉斷大園蘆竹停電 台電估深夜12時全復電

台電桃園區營業處表示，航空城統包商在今天下午因施工拉斷電桿，導致大園及蘆竹部分地區受到影響，共257戶停電，台電已搶修復...

又停電！航空城統包商施工拉斷電桿 桃園大園257戶停電

桃園市近半個月來停電20次，引發民怨，今天下午4點45分，因航空城統包商施工拉斷電桿，導致大園區崁下里、果林村、幸福路、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。