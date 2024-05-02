苗縣警局重建經費暴增一倍 鍾東錦「喊話」盼總統支持

總統蔡英文上午參加力積電在銅鑼科學園區新廠落成典禮，苗栗縣長鍾東錦對總統多方感謝，也不忘藉機針對縣警局新建工程經費補助向她「喊話」拜託，希望蔡總統520「功德圓滿」前，中央能將補助案核定下來，讓工程能早日開展，一席話引得全場笑聲。

鍾東錦表示，力積電投資3000多億元打造銅科廠，不但可提供3600個工作機會，也帶動協力廠商和苗栗南部地區發展，中央的桃竹苗大矽谷計畫，苗栗也在其中，縣府各方面已做好準備，在頭份、竹南及後龍「圈」了900多公頃土地，此外水電供應、產業人口住宅、醫療及員工子女就業等方面，縣府都會認真努力規畫。

他說，8年來蔡總統支持苗栗建設很多，尤其在縣府財政「快不能呼吸的時刻」，出手幫忙拉了一把，讓縣府有喘息的機會，目前正慢慢努力復原；白沙屯拱天宮進香前，總統連續6年來參香，讓白沙屯媽聲勢愈來愈大，成為台灣宗教一大盛事。