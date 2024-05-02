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大溪豆干節傳停辦 引爆招標爭議

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
網路流傳大溪豆干節停辦消息，引發網友批評張善政市府，桃園市議會國民黨團昨天開記者會，指不實內容是鄭文燦時期的活動得標廠商所寫，也有綠營側翼分子刻意抹黑。記者陳俊智／攝影
網路流傳大溪豆干節停辦消息，引發網友批評張善政市府，桃園市議會國民黨團昨天開記者會，指不實內容是鄭文燦時期的活動得標廠商所寫，也有綠營側翼分子刻意抹黑。記者陳俊智／攝影

桃園市政府去年停辦大溪豆干節引起熱議，今年計畫轉型國際蔬食節，以雙品牌方式行銷大溪豆干，未料近日有臉書粉專「大溪豆干節」貼文稱「為何取消百年豆干產業傳統盛事」，再掀藍綠論戰。綠營議員認為張市府規畫欠周詳，擴大舉辦反成觀光災難，藍營議員昨開記者會駁斥停辦謠言，質疑前朝標案由特定廠商得標、壟斷，檢調應該詳查。

桃園市府觀光旅遊局對此強調去年有編預算，「今年會續辦大溪豆干節」，活動目前規畫將在11、12月舉行，與6月登場的國際蔬食節相呼應，希望雙品牌的宣傳效果加倍，提升地方產業發展。

臉書粉絲專頁「大溪豆干節」日前貼文提到「為何取消百年豆干產業傳統盛事…請重視非遺文化產業」等語，再掀停辦話題，臉書粉專「我是中壢人」更接力發文「豆干業者無奈求助鄭文燦」；民進黨議員魏筠也批國際蔬食節難與大溪或豆干有直接聯結，既然要續辦豆干節，何不維持原名稱？

桃園市議會國民黨團昨開記者會，點名一開始發文的「大溪豆干節」臉書粉專，背後由近年承辦豆干節的黃騰國際行銷有限公司經營，因標不到活動就抹黑張市府，該公司的前身商騰國際開發公司曾因履約問題被列政府拒絕往來戶，為何換了名稱就能繼續標政府案子，檢調應該好好查。

藍營更批評綠營側翼粉專用不實言論「帶風向」，事實查核中心應該下架。黃騰昨天回應，議員指控不是事實，但是尊重議員看法，其餘不評論。市議會民進黨團總召林志強則表示，網友留言代表部分民意，也確實有業者反映豆干節若取消很可惜。

側翼 大溪豆干 桃園 民進黨 議員 鄭文燦

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