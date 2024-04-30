消防員危險加給加成 桃園持續向中央爭取調高到1.5倍

內政部消防署針對六都消防工作繁重，除了每月危險加給最高9700元的補助，另有加給加成政策，但加成部分只有雙北比照加給發放到9700元，其他四都僅7成6790元；桃園市議會工作不分黨派議員認為現行辦法對桃園不公平，應比照雙北調高。副市長王明鉅與消防局長龔永信認同議員看法，但指調高的決定權在中央，會持續向中央爭取。

消防署考量直轄市人口眾多，消防勤務繁重，同酬不同工恐難讓人才留在都會區，為激勵士氣、留任和吸引人才，2015年開辦直轄市危險勤務加給加成政策，2019年六都全面實施，不過加成幅度由中央審核律定，目前僅雙北可以領到1倍，其他4都僅7成；以外勤消防員為例，危險加給為9700元，雙北加1倍可領19400元，桃園加7成只能領16490元，二者相差2910元。

基層消防反映，桃園工廠多，火警也多，危險程度不亞於雙北，救災難易度甚至高過雙北，但相關補助矮人一截，總覺得付出與收穫不成正比。

桃園市議員于北辰表示，桃園與新北相鄰，許多災害會互相支援，2地消防跑同一個災難現場、面對同樣風險，拿的薪水卻不一樣，實在說不過去，希望能夠調高加成；議員陳韋曄、彭俊豪、許家睿、錢龍、張桂綿、魏筠、林政賢、和梁為超等人也關心此事。議員王珮毓指政策雖是中央訂定，但經費是地方自籌，消防局爭取調高，相關經費也要準備好。

副市長王明鉅答詢時也認為現行的消防員危險加給加成辦法「沒道理」，承諾議員會持續向中央爭取。

消防局長龔永信回應，消防局去年初就向行政院爭取調高加成，但遲遲沒有下文，後來去年底傳雙北有意將加成調高到1.5倍，他也有口頭向消防署長爭取桃園比照辦理，前後反映不下5次，但由於是中央權責，所以有待中央核定，未來後持續透過立委爭取。

龔永信也說，桃園消防員危險加給加成明年度預算仍按7成編列，經費大約7千萬元到8千萬元，若調高到1.5倍，總經費大概需要1.4億元，增加部分由桃園市政府自籌經費編列人事費預算支應。