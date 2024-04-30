桃園現有13架無人機救災助 消防局將成立無人機義消分隊

0403地震過後，救災團隊運用無人機挺進人員無法到達區域勘災成效頗豐。桃園市消防局今赴議會工作報告，藍綠議員都建議桃園多開發科技協助救災能力，爭取黃金救援時間：消防局長龔永信表示，桃園現有13架無人機，已多次在虎頭山野火救災發揮功用，未來會再成立無人機義消分隊，協助山區、水域失聯等救難工作。

國民黨議員陳美梅表示，0403地震過後，花蓮多處重要道路柔腸寸斷，人力難在第一時間挺進現場，多虧無人機幫忙從空中確定民眾受困地點或事故位置，縮短不少救援時間，希望桃園也能多開發這類科技協助救災；民進黨議員魏筠也指無人機運用廣泛，但飛行需要考取證照，消防局應做好人員培訓與管理規劃。

龔永信表示，桃園現有13架無人機分別配置在4個消防大隊，由具備證照的警消執飛。無人機除了一般的攝影鏡頭，還有加裝熱顯像儀，多次在虎頭山山林火警精準判斷燃燒範圍，協助地面部隊迅速開闢防火巷，相關訓練未來會持精進。

另外，消防局今年也向中央爭取到500多萬元補助添購4架新無人機，將用於成立無人機義消分隊，協助山區、水域等長時間救援搜救行動，目前分隊已招募到20人，其中14人已具飛行執照，預計今年9月成立，明年若經費設備充足，會在桃園北區多成立一個分隊。