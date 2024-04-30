快訊

小確幸又來了！3-12月期500元雲端發票獎加開30萬組

賴皮寮效應？礦區住民：土地解編應全台一致…不應獨厚「賴總統」

教保員拿剪刀恐嚇幼生 中市府勒令停職4年、幼兒園停招1年

國2增設中路交流道 陳建仁：需中央跟地方合作

中央社／ 桃園30日電

國道2號增設中路交流道，可行性研究報告9日獲行政院核定。行政院長陳建仁今天視察時說，再來是整體規劃和環差、土地區段徵收，中央跟地方一起合作、協調，一定會做得很好。

桃園市政府規劃在國際路與國道2號交岔口增設中路交流道，後續將利用台鐵中路車站整體開發計畫區段徵收取得連絡道土地，新增國道2號西入西出匝道，緩解國道2號南桃園及大湳交流道上下匝道的交通壅塞狀況。

陳建仁上午在行政院副院長鄭文燦陪同下，至桃園市視察「國道2號增設中路交流道工程」，他致詞表示，桃園市人口成長快速，尤其是桃園區，人口已經超過45萬、在全市13個行政區中排名第1，道路的規劃、有便捷的交通相當重要。

陳建仁說，可行性研究報告已經核定，接下來就是做整體規劃和環差、土地區段徵收等，需要中央跟地方一起合作，相信有完整的溝通、協調，一定會做得很好。

鄭文燦致詞時表示，中路交流道是他在桃園市長任內提議，原先因為沒有都市計畫、遇到很多困難，鐵路地下化核定後增設了中路車站，然後因為要做整體開發新增匝道；這項計畫是三合一，包含中路車站，中路重劃區，加中路交流道。

鄭文燦也說，要請桃園市政府研究如何先行取得土地再參加區徵，讓4年的工期可以縮短；中路交流道會由國工局興建，中路車站也會由交通部鐵道局興建，但是都市計畫要地方政府來完成，中央跟地方無分彼此，希望能夠密切合作。

區段徵收 國道 桃園 陳建仁

延伸閱讀

傅崐萁率藍委訪陸 陳建仁：兩岸若要春暖花開就不要陰晴不定

立委擬增訂「藐視國會罪」 陳建仁：尊重但建議多蒐集意見

影／陸鬆綁示善意？ 陳建仁呼籲回到原來平台做溝通

陳建仁見台法科學研究會議代表 讚最佳合作夥伴

相關新聞

抓到汙染新竹茄苳溪凶手！資源回收業者將化學清潔劑排放溪中

新竹縣新豐鄉茄苳溪20日突然湧現大量白色泡沫，造成大批魚蝦死亡，魚屍至少綿延1、2公里，新竹縣環保局經多日追查發現竟是上...

「苗栗金選」徵選起跑 將透過推薦制度強化品牌形象

苗栗縣政府為提升縣內特色物產的整體知名度及品牌形象，將辦「苗栗金選」徵選，邀產官學專家組評審團，以苗栗十大年度好食、十大...

上任苗栗市長 余文忠簽首件公文：設立「苗栗市扶弱助學專戶」

國民黨苗栗市長余文忠今天上任，他簽核第一件公文，就是兌現選舉政見，設立「苗栗市扶弱助學專戶」，並承諾與縣長鍾東錦、立委陳...

新竹海陸客語流失嚴重成危機 竹縣將加強推客家政策

新竹縣為台灣唯一以海陸腔客語為主要客語通行語言的縣市，但近年因竹科外來人口大量移入不斷稀釋，使得社會日常語言幾乎已全數轉...

噁！孩子遊玩沙坑成貓狗便盆 竹市府加強每日巡查篩除

新竹市公園和里民廣場不少設有沙坑提供孩童玩耍，不過近來有民眾反應，湖濱里民廣場設置的沙坑竟成為動物們的露天廁所，孩童玩一...

國道2增桃園中路交流道？陳建仁聽簡報 議員批配套不足

行政院9日核定國道2號增設桃園市中路交流道可行研究，院長陳建仁今天中午到計畫用地現場聽取報告，並請市府協助盡早完成區段徵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。