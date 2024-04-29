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竹縣北埔市場響應環保 5月1日起不主動供塑膠袋

中央社／ 新竹縣29日電

新竹縣政府環保局今天表示，為響應環保，減少塑膠袋使用量，與北埔鄉公所、北埔公有零售市場合作，5月1日起全數攤位將不主動提供購物用塑膠袋。

新竹縣環保局今天發布新聞稿指出，目前市場攤販購物用塑膠袋占全國整體用量最大宗，去年在縣內公有市場辦理10場次自備購物袋換好禮活動，鼓勵民眾養成自備環保袋、重複使用購物袋及少用塑膠袋的習慣。

環保局表示，5月起與北埔鄉公所合作，試辦為期半年的北埔市場減塑行動，藉以改變消費者及攤販消費模式，期盼鄉親共同響應「自備、重複、少用」的減塑新生活，若試辦成效不錯，將擴大辦理至其他鄉鎮市公有市場。

其中，北埔市場「自備」購物袋贈好禮活動將從5月起至10月止，只要民眾於活動期間每月第1、3週的星期日上午7時至上午8時，自備購物袋或購物容器到市場消費，就能到活動攤位兌換宣導品1份，每天限量100份，每人每天限兌換1次。

除「自備」環保袋，環保局指出，購買魚類、肉類還可使用保鮮盒或保冷袋盛裝，蛋類因容易打破，可「重複」使用舊雞蛋盒，寶特瓶清理乾淨後也可裝乾貨，生活中充滿許多環保創意，舉手之勞就可讓環境更美好。

環境部21日發布新聞稿表示，台灣從2002年開始推動限塑，當年購物用塑膠袋約使用200億個，去年降至90億餘個；後續會擴大限塑範圍，希望在2030年達到禁限用、減少塑膠產量。

北埔 塑膠袋

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