桃園又停電！大溪復興突發停電 影響5875戶

桃園市又無預警停電了。台電大溪區福安二次變電所今下午突發EG21饋線（LCO）電驛動作跳脫事故，造成大溪市區、慈湖及復興區羅浮、霞雲、澤仁、高義、奎輝、長興各里共5875戶停電，台電人員全力搶修中，仍有36戶停電中，引起民眾關切，「怎麼又停電」？

台電桃園區營業處表示，台電大溪區福安二次變電所今天下午突發EG21饋線（LCO）電驛動作跳脫，下午3時41分該饋線的大溪、復興用電戶突然停電，影響大溪區環湖路、頭寮路、頭寮一路、慈康路、普濟路、復興路承恩路、環湖路、復興路、仁愛路、三民路及復興區羅浮里、霞雲里、澤仁里、高義里、奎輝里、長興里、三民里及詩朗路、基國派路、忠孝路、台七線等一帶共5875戶。

台電人員查修大溪該地下四路開關故障，搶修至下午4時23分後，台電相繼轉供5839戶復電，目前還有36戶停電中，由台電人員積極處理中。