警官帶輪椅母搭火車遭拒！副站長更要求92歲婦「站起來」 台鐵道歉了

台中市陳姓高階警官昨帶高齡92歲母親到台鐵追分站，要搭火車去苗栗白沙屯進香，不料王姓副站長卻說無障礙設施還未啟用，輪椅不能進月台，否則安全自負。陳姓警官質疑，明明告示牌寫著無障礙設施已竣工，為何不能搭，過程中，副站長甚至一度要警官母親站起來給他看，母子倆照做，副站長又說不能搭，最後兩人沒有搭上車。

對此，台鐵中區營運處今天道歉了。台鐵說，經查王姓值班副站長確實未能妥善說明實際狀況，態度不佳且未做好旅客服務，對此台鐵深致歉忱，已責成該站主管即予改善，並追究相關疏忽責任。另亦將再加強服務訓練以求改進。

台鐵說，追分站的無障礙電梯及斜坡道通往月台設施已竣工，但新舊設施銜接的月台另一工程尚在施工中，尚有多處凹凸不平整，顧及輪椅旅客有顛簸或翻落危險，才實施管制。將加快月台修整作業，完成修整前若遇輪椅旅客提早到站，應盡力服務旅客，由車站人員引導至月台上，並協助使用渡板上車。

陳姓警官說，去年三月帶著母親搭區間車去白沙屯，當時電梯尚未驗收，站務人員除了表示歉意，還好心表示要幫忙提輪椅，母親由他攙扶上下樓梯，順利完成白沙屯之旅。這次，他事先請朋友去看了告示，了解無障礙設施已竣工，還特別提前15分鐘進站，未料卻不能進月台。

他說，副站長第一次說完搭輪椅不能進月台後，轉身就離去，留下站務人員和他們。後來女志工再去找了副站長，等了5分鐘副站長返回，說是因無障礙設備還未啟用，列車進站有高低落差，不宜輪椅進出。

陳姓警官說，他回說去年就是這樣推母親進車廂的，副站長說「如果你這樣做安全自負」警官回說好，副站長又說不行，還要他母親站起來給他看；因搭車時間緊迫，他要母親站起來，副站長仍說不行，後來說會把公示上竣工的字樣畫掉，說完即離開回辦公室。