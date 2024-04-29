桃園市幼兒園不當管教 公告姓名開罰2教保員

桃園市某私立幼兒園傳出不當管教，2名教保員疑對7名孩童有拍推頭行為，教育局除對幼兒園開罰12萬元，2名涉案教保員1人解職，另1名情節較輕仍在園服務，但都開罰公告姓名。

有家長在臉書（Facebook）社團發文表示，3日到校接送2歲女兒時，孩子指著老師說「老師打我的頭」，老師見狀忙問孩子「老師剛剛是不是有給你糖糖」，更告訴孩子是不是因為「中午不睡覺，老師才把你抱過來，摸摸你的頭」，試圖轉移焦點，但家長察覺有異要求查看監視器影像，由於園方不給翻拍，家長只好報警。

國民黨籍桃園市議員朱珍瑤指出，涉案教保員起初還避重就輕，直到調閱監視器畫面才坦承，雖然教育局在第一時間已查明並懲處幼兒園，園方也願負責接受退費，同時立即將涉案教保員解聘，但案發後她卻陸續接到家長陳情，懷疑幼兒園不當管教事件恐怕存在已久。

朱珍瑤說，綜合多名家長陳情內容，幾乎都是孩子曾遭老師捏大腿或打頭、臉、手等部位，部分家長也曾發現孩子身上有不明瘀青紅腫，直到案情曝光才驚覺有可能遭不當管教，雖然監視器畫面保存有期限，她仍呼籲有疑慮的家長，可簡單整理時間及事由，她將要求教育局併同處理，查明真相以解除家長心中疑慮。

教育局表示，8日接獲陳情後當天即到園查察並調閱監視錄影畫面，17日召開認定委員會審議決議教保員違反教保服務人員條例屬實，依法從重裁處幼兒園新台幣6萬元，且處理違反事件未盡完善，再加重裁罰6萬元，總計裁罰12萬元罰鍰。

至於教保員部分將另案從重裁罰，經審議委員會討論，其中1人解職，另1名情節較輕微仍在園服務，後續家長如有提新事證，會進一步調查並加重裁罰，2人都會公告姓名。

教育局說，調查發現有2名教保員對7位幼生有拍、推頭不當對待情事，已於24日主動通知家長，對於其他家長反映事項，如經查違反教保服務人員條例屬實，視其情節輕重裁處行為人6000元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰、幼兒園6000元至6萬元罰鍰，並審酌認定老師1至4年或終身不得於教保服務機構服務。