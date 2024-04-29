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苗栗大專青年暑期工讀擴大140名額 月薪逾27K 私部門廠家首度參加

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府大專青年暑期工讀計畫今年「升級」，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府大專青年暑期工讀計畫今年「升級」，縣長鍾東錦等人今天啟動。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府大專青年暑期工讀計畫今年「升級」，擴大到140個名額，首次私部門廠家參加，縣長鍾東錦等人今天啟動，宣布明年加入農漁會， 苗栗縣商業會希望明年也加入，讓學生做中學。

縣府大專青年暑期工讀計畫去年83個名額，今年由苗栗縣工業會承辦，提供公部門80個名額，私部門廠家60個名額，鍾東錦、苑裡鎮長劉育育、造橋鄉長徐連斌，及工業會理事長黃清譽、商業會理事長陳國良等人今天上午啟動計畫，獲得熱烈回響。

鍾東錦說，大專青年暑期工讀去年3搶1熱門，今年第一次納入私部門，不論參與公共事務或到工廠，做中學預先有準備，希望明年農漁會也能參加，他發現青年投入，可以帶來農漁業創意、科技等活力，有興趣的學生先體驗引入門。

苑裡鎮公所爭取到8個名額，劉育育認為里幹事帶著工讀生鄉土調查，不僅認識地方，也更有感情及認同感。陳國良表示，商店家也缺工嚴重，希望明年也能參加大專青年暑期工讀計畫，提供更多元領域的機會。

縣府勞動及青年發展處長王浩中指出，大專青年暑期工讀今年升級，期間7月10日至8月31日，薪資月薪2萬7470元，公部門80個名額，過去侷限在縣府，並分4個群組，今年開放到個別局處，還有苑裡鎮、造橋鄉、卓蘭鎮、三義鄉、泰安鄉公所，5月1日至10日受理在學大專生報名。

私部門60個名額，目前有26家參加，縣府補助每個名額最高1萬元，每家最高3人，資格開放18歲至29歲青年，即日至6月底報名，詳情至勞青處網頁，或https://mcia.miaoli-youths.com//查詢。

苗栗縣政府大專青年暑期工讀計畫今年「升級」，縣長鍾東錦（左一）等人今天啟動。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府大專青年暑期工讀計畫今年「升級」，縣長鍾東錦（左一）等人今天啟動。記者范榮達／攝影

苗栗縣 鍾東錦 青年

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