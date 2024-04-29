竹縣二重國中校舍新建工程順利決標 預計7月動工

因應竹東鎮二重地區入學需求量急遽增加，新竹縣政府規畫擴建二重國中校舍空間滿足學生就學需求，縣府今宣布，新建校舍工程於4月23日順利決標，由永祥營造股份有限公司及新源順水電有限公司共同得標；規畫7月正式動工，工期600天，完工後可多招收9班、270位學生。

縣長楊文科表示，竹東鎮外五里緊鄰新竹科學園區，重劃地段新興住宅及商圈林立，人口持續遷入，為滿足學區快速成長的就學需求；縣府於2022年8月核定二重國中擴建經費3億8976萬餘元，規畫新建4層共30間現代教室與空間的教學大樓，並新建地下停車場與廚房。

教育局指出，目前二重國中每年級有9班，共27班，113學年度七年級新生入學預估由原本9班增加到12班，為讓竹東外五里學子都能就近入學，先行租用都市計畫科學園區三期內未徵收學校用地進行擴建，校舍竣工後將提供師生更優質的教學與學習環境。

二重國中校長徐華助表示，新建校舍有兩棟地上4層建物、一棟地上2層的國際會議廳和圖書館，以及一棟1層樓的廚房和餐廳，共擴建30間教室，可增加9個班級、共計270位學生就學。新建的餐廳和廚房提供學校師生安全、營養、衛生的供餐與用餐環境，建物同時建置地下室一樓，設置50個汽車停車位，解決校內停車空間不足問題。

增建校舍後，學校面積由1.4公頃增加為1.8公頃，大大優化師生教與學的空間；新校舍完工後將有200席的國際會議廳、圖書館、新穎且足量的教學和專科教室，讓教學質量同步提升。