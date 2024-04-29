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銅鑼房屋稅增2500萬 超車頭份

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

房屋稅5月1日開徵，苗栗縣銅鑼鄉因銅鑼科學園區效應，新建廠房及住宅需求，房屋稅表現異軍突起，稅額比去年增加2500多萬元，力壓苗北的頭份市，略少竹南鎮108萬多元。

稅務局分析，今年稅額增加最多的竹南鎮，達到2624萬餘元，銅鑼鄉增加2515萬多元第二，頭份市第三1359萬元；銅鑼去年增加約565萬元，一年之間大幅暴增4倍多，主要拜銅科之賜，廠商接近飽和，力晶積成電子製造公司銅科12吋晶圓廠又即將落成，帶動廠房及住宅興建。

縣府民政處統計，銅鑼人口近3年人口略為減少，今年3月底1萬6472人，不過新編門牌方面，2021年、22年分別73戶及75戶，去年幾乎倍增至139戶；銅鑼鄉長謝昌年也有感，他說，廠房、住宅一直蓋，但最重要是人口進來，希望創就業機會，持續吸引人口移入居住，帶動地方發展。

竹南、頭份因為竹南科學園區以及鄰近新竹市外溢影響，近年發展快速，房屋稅額也增加，都穩居18鄉鎮市前兩名，今年頭份被銅鑼超車。

5月1日開徵的房屋稅，苗縣府稅務局查定全縣19萬7392件、稅額16億4987萬多元，比去年增加3616件、8004萬多元。

稅務局指出，今年房屋稅首次調高免徵標準，2017年起訂定免稅額房屋現值10萬5000元，考量房屋標準單價提高，並參考物價指數，照顧弱勢戶，今年調高1000元，全縣新增1490戶免稅，影響稅額168.8萬元。

房屋 新竹 門牌

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