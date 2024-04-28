桃市年均「開瓶」24條路 藍議員吐槽：積效乏善可陳

桃園市啟動「開瓶計畫」打通市內瓶頸道路，目前完成195案，平均每年執行24案，成效遭藍綠議員質疑，仍有很多交通瓶頸遲未打通，呼籲市府提升拓寬效率。工務局回應，協議價購價格已增加到土地公告現值1.4倍，今年用地取得經費也是去年2倍以上，部分案件因地主不同意出售或未辦繼承等因素，導致執行困難，市府會每年滾動檢討，並持續與地主協商。

市府2016年起啟動開瓶計畫，近千件提案，目前完工195件。以往協議價購價格為土地公告現值1.2倍，常遭批評不足，市府去年修法增加到1.4倍，今年度購地預算更從往年的2億元增為4.8億。

但計畫成效仍遭藍營自家人質疑，議員徐玉樹表示，市長張善政上任後，很多交通瓶頸遲未打通，積效乏善可陳，如龍潭烏樹林工業區不只公設匱乏，連一條像樣的路都沒有，工業區內的工二路瓶頸路口應盡速列入計畫拓寬，不該擺爛。

民進黨議員彭俊豪提到，中壢區榮安11街坑洞多又缺乏排水系統，逢雨必淹、蚊蚋叢生，卻因地主不願賣地，開闢進度始終停滯，成為地方長期的痛，呼籲市府提出更多誘因；議員許家睿說，八德擴大重劃區近幾年人口激增，既有路網卻有多處瓶頸仍未打通，面對捷運即將開通，改善勢必要盡快並一次到位，才能有效紓解通勤車流。

工務局工程用地科長謝馥揚回應，今年用地取得經費編列4.65億，是去年2倍以上，另工程費編列約3億元；開瓶計畫2016年至2022年，每年核定及完工數約20件，近2年核定及完工數則約24至25件，成效良好且提升不少。

謝馥揚說，今年度已將可行性較高的20案納入市長專案報告審議，經評估，今年上半年先核定11案，基本上案件經核定，就會依先後順序執行；部分案件核定後，雖會遇到地主不願賣地或未辦繼承等因素，改列為暫時無法執行的「N案」，但市府每年仍會滾動檢討。

如桃園區慈華街及中壢區龍昌路瓶頸案經協商，最後仍順利取得用地，並開闢完成。至於平鎮區的陸光路口瓶頸，雖多次會同民代與地主溝通，地主仍不願意賣，後續則預計會向內政部提報，以徵收方式突破。